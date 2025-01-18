Угольщики начали снижать добычу.

Экспорт угля из Российской Федерации сокращается третий год подряд. На ситуацию негативно повлияли западные санкции.

Росси йское издание "Ведомости" пишет, что в 2024 году на внешние рынки продали 195 млн тонн российского угля, что на 17,5 млн тонн меньше, чем в 2023 году, и на 26,2 тонн меньше, чем в 2022 году. Отмечается, что в сравнении с 2021 годом экспорт угля обвалился на 13%, а нынешние объемы - самые низкие за шесть лет.

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На экспорт угля оказывают негативное влияние санкции, потому что уголь попал под тотальное эмбарго, а крупнейшие угольные компании - СУЭК и "Мечел" внесены в санкционные списки США.

Указано, что ситуацию усугубили проблемы на железных дорогах. Нехватка локомотивов и машинистов довели российскую железную дорогу до транспортного коллапса.

В то же время экспортные цены на уголь обвалились до семилетних минимумов, из-за чего больше половины угольных компаний России стали убыточными, а отрасль с января по октябрь 2024 года получила убыток в 81 миллиард рублей. В сложившейся ситуации угольщики начали снижать добычу.

Экономика России - последние новости

Издание The Wall Street Journal писало, что в течение более чем двух лет военная экономика России подпитывала потребительские расходы и увеличивала прибыль компаний. В последнее время война привела к росту инфляции и процентную ставок, ударив по прибыли компаний.

При этом экспорт нефтепродуктов из России морским путем сократился почти на 10% в 2024 году после ударов украинских дронов, повредивших крупные НПЗ, а также из-за роста затрат на финансирование и запрета правительства на экспорт бензина, усиливших давление западных санкций.

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