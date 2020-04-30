Киевляне задолжали за коммуналку почти 6 миллиардов гривень

Мэр Киева подчеркнул, что тенденция к уменьшению уровня оплаты может привести к перебоям в предоставлении коммунальных услуг.

Общая задолженность жителей столицы за коммунальные услуги составляет почти 6 миллиардов гривень.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил на онлайн-брифинге.

"Из-за ограничительных мер люди и предприятия столкнулись с финансовыми проблемами. И это повлияло также на уровень расчетов за коммунальные услуги. Сегодня в Киеве общая задолженность за коммунальные услуги составляет почти 6 миллиардов гривень - это очень большая сумма. Тенденция к уменьшению уровня оплаты может привести к перебоям с предоставлением коммунальных услуг. Напомню, что срок действия скидки в 10 процентов теперь продлен до 30 числа каждого месяца", - отметил он.

По словам Кличко, деньги, полученные от киевлян за коммунальные услуги, в первую очередь идут на закупку газа, реконструкцию устаревших теплотрасс, которые необходимо ремонтировать до начала нового отопительного сезона, а также на зарплату десятков тысяч "тепловиков".

Он напомнил, что оплатить все коммунальные услуги киевляне могут онлайн через "Центр коммунального сервиса", и отметил, что ЦКС создал страницу в Facebook, где в личных сообщениях можно связаться со специалистами центра и получить консультацию о предоставлении жилищно-коммунальных услуг. "Консультации предоставляют и на горячей линии "Центра коммунального сервиса". Дополнительно открыли 10 стационарных номеров телефонов - в каждом районе города", - уточнил мэр.