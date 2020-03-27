Украинцев просят своевременно платить за коммуналку, несмотря на карантин

Принятые Верховной Радой 17 марта законы предусматривают определенные отсрочки в сроках оплаты коммунальных услуг.

Министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышев призвал украинцев сознательно относиться к потреблению коммунальных услуг и своевременно их оплачивать, несмотря на законодательные послабления сроков оплаты на период введенного в стране карантина, для стабильной работы отрасли.

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства развития громад и территорий.

Отмечается, что принятый Верховной Радой 17 марта закон, направленный на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни, предусматривает беспрерывное осуществление поставок тепловой энергии, горячей воды, централизованного водоснабжения, водоотведения, обращения с бытовыми отходами, а также услуги по управлению многоквартирным домом. А также предоставляет гражданам Украины определенные отсрочки в сроках оплаты за коммунальные услуги в период действия карантина и 30 дней после его отмены.

Несмотря на принятые послабления по оплате коммунальных платежей, Чернышев подчеркнул важность своевременной их оплаты и рационального потребления. Ведь, коммунальные услуги и их качественное предоставление становятся все более актуальными вопросами, особенно сейчас, в режиме чрезвычайной ситуации.

«Сознательное отношение к потреблению коммунальных услуг должно быть усилено. Сознание - не только в бережливости, но и в том, как мы, граждане Украины, за такие услуги платим. Учитывая ситуацию, которая сейчас сложилась в Украине, и меры, принятые правительством для поддержки населения, неуплата гражданами за жилищно-коммунальные услуги может привести к сложностям в работе поставщиков", - цитирует пресс-служба Чернышева.

По информации пресс-службы, сейчас все предприятия, организации и учреждения жилищно-коммунальной сферы работают в обычном режиме.

Министр также призывал всех граждан быть сознательными и поддерживать друг друга в этот нелегкий период. В частности, помогать пожилым людям платить за жилищно-коммунальные услуги онлайн.

"Обращаюсь ко всем, у кого есть близкие люди пожилого возраста. Помогите вашим родным и соседям оплатить коммунальные платежи дома онлайн. Остановите родственников и знакомых пожилых людей, следующих из домов к очередям. Нет необходимости подвергать себя опасности. Пусть остаются дома. Правительство и в дальнейшем будет делать все возможное для большей социальной поддержки населения. Паниковать не стоит. Только объединив усилия, мы выйдем из кризисной ситуации», - отметил Чернышев.

Как сообщал УНИАН, 17 марта депутаты Верховной Рады приняли ряд законов, которые вносят изменения в действующие нормы законодательства для предотвращения возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19).

Кабинет министров на заседании 25 марта продлил карантин в Украине до 24 апреля, а также на месяц ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране.