На завтра прогнозируется дефицит в энергосистеме на 32% больше, чем это предусмотрено графиками стабилизационных отключений

В связи с ростом дефицита электроэнергии в Киеве 7 ноября могут применяться экстренные отключения света.

Как предупреждают столичные власти в своем Telegram, на 7 ноября прогнозируется дефицит в энергосистеме на 32% больше, чем это предусмотрено графиками стабилизационных отключений.

"Завтра, 7 ноября, НЭК "Укрэнерго" предоставила распоряжение применить экстренные отключения света", - говорится в сообщении.

Отключения будут применять с 7:00 7 ноября. Напоминается, что во время экстренных отключений графики не будут действовать.

Обращается внимание, что такие меры необходимы, чтобы избежать дефицита в энергосистеме и не допустить перегрузки высоковольтной инфраструктуры.

Удары России по энергетическим объектам

10, 22 и 31 октября россияне нанесли массированные ракетные атаки по украинской энергетической инфраструктуре. По экспертным оценкам, сейчас разрушено или повреждено 40% энергетической инфраструктуры.

С 20 октября по всей стране начались ограничения на поставки электрической энергии. С 07:00 до 23:00 граждан просят минимизировать пользование электроэнергией.

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