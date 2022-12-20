Перебои возможны в течение двух часов.

В Киеве из-за восстановительных работ на объектах энергетической инфраструктуры возможны перебои с водоснабжением, сообщает Киевская городская государственная администрация.

"В связи с проведением восстановительных работ на объектах энергетической инфраструктуры в течение 2-х часов в городе возможны перебои с водоснабжением", - говорится в сообщении.

В КГГА подчеркнули, что все службы работают круглосуточно для стабилизации ситуации после обстрелов.

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Массированный удар дронами по Киеву 19 декабря

Как сообщал УНИАН, 19 декабря ночью на Киев оккупанты направили несколько волн атак иранских Shahed был поврежден инфраструктурный объект.

Ситуация с энергоснабжением в столице сейчас очень сложная, в первую очередь напряжение подается на критическую инфраструктуру, свет для потребителей подается в режиме аварийных отключений.

Также на красной ветке метро временно приостановили движение поездов на станциях левого берега из-за резких перепадов напряжения.

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