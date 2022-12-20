Энергетики уже работают над решением вопроса

В Киеве сегодня утром возобновили работу синей и зеленой линий метро однако на красной линии не работают несколько станций. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Из-за резких перепадов напряжения движение поездов по красной линии метрополитена осуществляется от ст. "Академгородок" до ст. "Арсенальная"", - говорится в сообщении.

Как отмечается, движение наземным участком приостановлено, соответственно временно закрываются на вход такие станции:

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"Лесная";

"Черниговская";

"Дарница";

"Левобережная".

В КГГА сообщили, что энергетики работают над решением вопроса. О возобновлении работы всех станций будет сообщение дополнительно.

Ситуация со светом в Киеве

Как сообщал УНИАН, 19 декабря Россия осуществила атаку на Киев иранскими дронами-камикадзе Shahed. Взрывы прогремели в Соломенском и Шевченковском районах столицы.

По данным YASNO, ситуация с электричеством в Киеве сложная. В городе не работают графики отключений, света нет на значительной части правого берега и кое-где в области.

В ДТЭК сообщили, что предположительно, такая ситуация продлится как минимум до сегодняшнего вечера.

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