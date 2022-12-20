Водоснабжение в столице работает в штатном режиме, котельные, которые обслуживают примерно 5% потребителей столицы, из-за энергетических проблем вынуждены отключаться и включаться поочередно.

В Киеве продолжается ликвидация повреждений энергосистемы: свет для потребителей до сих пор подается в режиме аварийных отключений, сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

По его словам, сейчас все еще продолжается ликвидация повреждений в энергосистеме Украины после последних воздушных атак. "Генерация электроэнергии ограничена, поэтому столица, как и остальные регионы страны, получает лимитированный объем электроснабжения. Свет для потребителей до сих пор подается в режиме аварийных отключений", - сообщил Попко.

Он добавил, что водоснабжение в столице работает в штатном режиме.

Видео дня

"Относительно тепла в домах киевлян. Котельные, которые обслуживают примерно 5% потребителей столицы, из-за энергетических проблем вынуждены отключаться и включаться поочередно", - пояснил глава КМВА.

Попко напомнил, что в городе развернуты 430 стационарных "Пунктов несокрушимости", где люди могут согреться, зарядить электронные устройства и воспользоваться связью.

"Энергетики, ремонтные бригады, коммунальщики работают в усиленном режиме. Все починим. Все отстроим. Сохраняйте спокойствие и верьте в нашу победу", - добавил он.

Массированный удар дронами по Киеву 19 декабря

Как сообщал УНИАН, 19 декабря ночью на Киев оккупанты направили несколько волн атак иранских Shahed, был поврежден инфраструктурный объект.

Ситуация с энергоснабжением в столице сейчас очень сложная, в первую очередь напряжение подается на критическую инфраструктуру, стабилизационные графики для потребителей не действуют.

Также на красной ветке метро временно приостановили движение поездов на станциях левого берега из-за резких перепадов напряжения.

Вас также могут заинтересовать новости: