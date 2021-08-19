В результате почти тысячи проверок только 13 материалов по фактам, содержащим признаки уголовных преступлений, передано в правоохранительные органы.

Почти половина проверенных Государственной экологической инспекцией автозаправочных станции не имеют разрешений на загрязняющие выбросы или заключения по оценке воздействия на окружающую среду.

Об этом сообщила пресс-служба инспекции.

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Отмечается, что на около 40% предприятий, осуществляющих торговлю топливом, выявлены нарушения в сфере обращения с отходами, а еще на 20% - нарушения в части водопользования.

Всего в результате 828 проверок составлено 932 протокола о нарушении природоохранного законодательства. 13 материалов по фактам, содержащим признаки уголовных преступлений, передано в правоохранительные органы.

Сообщается, что некачественное топливо и продажа контрафакта – далеко не самые разрушительные нарушения, которые допускают на автозаправочных станциях. Большое количество таких предприятий игнорирует требования законодательства в сфере защиты окружающей среды. Как следствие - почвы и вода загрязняются нефтепродуктами, качество воздуха ухудшается из-за сверхнормативных выбросов.

Отмечается, что штрафы за такие нарушения остаются очень низкими и являются абсолютно недейственным рычагом влияния на предприятия и их дальнейшую экологизацию.

Проверки АЗС:

За первый квартал года Государственная экологическая инспекция во время проверок качества топлива на АЗС насчитала 4,6 миллиона гривен штрафов.

За 3 месяца текущего года инспекция провела 280 проверок на АЗС.

Автор: Игорь Орел