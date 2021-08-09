Стоимость сжиженного газа в сети ОККО достигла 17,99 грн/л.

Средняя стоимость сжиженного газа в сетях АЗС Украины достигла рекордных 17,22 грн за литр.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", сообщает Enkorr.ua.

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Сообщается, что в сети ОККО автогаз подорожал на 30 копеек за литр, до 17,99 грн. На 7 копеек за литр, до 17 грн выросла цена автогаза на АЗС AMIC.

"Параллель", "Автотранс", UPG, Glusco, "Катрал", "Авантаж 7" и Marshal подняли цены на 20 копеек за литр.

Сети SOCAR, "БРСМ-Нафта", BVS Chipo и Motto повысили цены в пределах 5-15 копеек за литр.

Как менялась цена на автогаз:

С начала июля розничные цены на автогаз выросли на более 1,5 грн/л, или на 10%.

По мнению эксперта Консалтинговой группы «А-95» Артема Куюна, потенциал для роста розничных цен на автогаз в нынешних условиях составляет еще 1 грн/л.

Подорожание вызвано ростом оптовых цен из-за резкого снижения импортных поставок в начале июля, ростом стоимости пропан-бутана в ЕС и на внутреннем рынке РФ – самого крупного экспортёра сжиженного газа в Украину.

Так, по словам импортёров, отгрузка ресурса июля производства «Роснефти» началась позднее на 10 дней. Некоторые игроки за месяц получили незначительные объемы от месячной номинации. Также, поставки газа в Украину в июле на 31,8% снизил «Лукойл».

Автор: Игорь Орел