В Украине упало потребление электроэнергии

Несмотря на очередные послабления карантинных мер в большинстве областей, потребление электроэнергии не увеличилось.

Потребление в Украине электроэнергии в течение 1-8 июня составило 2,7 миллиарда кВт-ч, что на 7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Читайте такжеЭксперт назвал "разводом лохов" реформу рынка энергетики в Украине

Об этом говорится в сообщении государственной компании "Укрэнерго".

"В течение 1-8 июня 2020 года потребление (по оперативным данным) составило 2,7 миллиарда кВт-ч, что на 7% меньше, чем 1-8 июня 2019 (2,925 миллиарда кВт-ч)", - сказано в сообщении.

Отмечается, что, несмотря на очередные послабления карантинных мер в большинстве областей, потребление электроэнергии не увеличилось.

Справка УНИАН. Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию Объединенной энергосистемы страны.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram