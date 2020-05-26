Минэнерго предлагает отменить льготную цену на электричество для населения

Подорожание электроэнергии для промышленности и населения может произойти уже осенью.

Уже осенью для украинцев могут отменить льготные 100 киловатт на свет. А еще на 20% увеличить цену электроэнергии для промышленности. Такие нововведения предложило Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины.

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Об этом сообщает ТСН.uа.

Отмечается, это все ради того, чтобы государство смогло заплатить за так называемые "зеленые тарифы", которые сейчас являются самыми дорогими в Европе.

Министерство энергетики предлагает производителям "зеленой" энергии меморандум. И хотя мало украинцев имеют отношение к солнечным или ветровым станциям, этот документ может их коснуться", - говорят эксперты.

Украинский тариф на "зеленую" энергетику ныне один из самых высоких в мире. Уже сегодня "зеленая" энергетика, которая занимает лишь 8% рынка, забирает с него почти четверть всех денег. Для понимания - киловатт атомной станции стоит всего 67 копеек. А вот киловатт с солнечной панели - 4 гривни 25 копеек. Ветровой - до трех с половиной гривень.

Величина в несколько раз превышает тариф для промышленных предприятий. И эти долги должны быть решены за счет бюджета, который в нынешней ситуации не может это сделать.

Украина уже задолжала миллиарды гривень по "зеленому" тарифу. В Министерстве энергетики неоднократно говорили, что государство не может позволить себе такие цены. И обещали договориться с инвесторами.

В меморандуме есть норма о снижении стоимости электроэнергии для солнечных электростанций на 15%, для ветровых электростанций на 7,5%. Появился запрет вводить в эксплуатацию новые комплексы. Взамен инвесторам обещают исправно платить за свет. А деньги на это планируют брать с украинцев, подняв для них тариф.

"Вы знаете, что украинцы платят по льготному тарифу - 90 копеек за первые сто киловатт. И дальше гривня шестьдесят - остальные. Было предложено этот льготный тариф убрать, чтобы население полностью платило за электроэнергию гривню шестьдесят восемь", - рассказывает нардеп, заместитель председателя парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.

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По его словам, меморандум предполагает, что произойдет это с 1 октября. Также в документе на 20% поднять тариф хотят и для предприятий. А это отразится на стоимости товаров и услуг и на самих производителях, которые, признают эксперты, и так теряют позиции.

"В условиях высокого тарифа украинские предприятия становятся недееспособными. Потому что, если мы посмотрим на США, на Китай, Россию - они проводят активную кампанию по удешевлению энергетики для предприятий", - отмечает эксперт по вопросам энергетики Алексей Кущ.

Как сообщал УНИАН, госпредприятие "НАЭК "Энергоатом", которое является оператором всех атомных электростанций Украины, в конце апреля вынужденно вывело в резерв энергоблок №3 Ровенской АЭС в связи с прогнозным ростом производства возобновляемой энергии и электроэнергии на тепловых электростанциях, большинство из которых принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову.

Обновленный баланс энергосистемы, утвержденный Мінекоэнерго, предусматривает вывод в вынужденный простой трех атомных энергоблоков "Энергоатома". При этом тепловая энергия дороже атомной, что сказывается на тарифах на электроэнергию.

Так, крупнейшее металлургическое предприятие Украины "Арселормиттал Кривой Рог" заявило, что металлургические заводы корпорации "Арселормиттал" в Европе платят за электроэнергию в 2-3 раза меньше, чем в Украине. Украинская трубно-колесная компания "Интерпайп" заявила, что тарифы на электроэнергию для промышленных потребителей в последние дни апреля выросли на рекордные 38%, что свидетельствует о действиях правительства, направленные на пользу частного монополиста.

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