Ранее в НАПК заявили, что распоряжение правительства о назначении Витренко, как и контракт с ним, должны быть отменены как незаконные.

Кабинет министров Украины обжалует предписание Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) о незаконности и отмене решения назначить главой НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко.

Об этом написал министр юстиции Денис Малюська на своей странице в Facebook.

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"Предписание НАПК в ближайшее время будет обжаловано в суде", - отметил он.

Малюська пояснил, что на момент принятия распоряжения о назначении Витренко Кабмин выполнял полномочия не только общего собрания акционеров НАК "Нафтогаз Украины", но и наблюдательного совета. Сейчас полномочий наблюдательного совета у Кабмина нет.

Заявление НАПК

15 июня 2021 года глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков заявил, что распоряжение правительства о назначении Юрия Витренко главой правления НАК «Нафтогаз Украины», как и контракт с ним, должны быть отменены как незаконные.

В НАПК считают, что во время выполнения полномочий в.о. министра энергетики Витренко системно участвовал в подготовке решений по деятельности "Нафтогаза", что является нарушением.

Витренко заявил, что оспорит в суде предписание Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) о незаконности своего назначения.

Кадровые перестановки в "Нафтогазе"

28 апреля Кабинет министров прекратил полномочия членов наблюдательного совета Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины", а также председателя правления Андрея Коболева, и назначил вместо него на эту должность Юрия Витренко.

Основанием для принятия этого решения стало рассмотрение отчета деятельности компании за 2020 год. По итогам прошлого года "Нафтогаз" получил 19 млрд грн чистого убытка, тогда как финпланом предусматривалась прибыль в размере 11,5 млрд грн.

По результатам заседания общего собрания акционеров работа набсовета и правления НАК "Нафтогаз Украины" в 2020 году признана неудовлетворительной.

30 апреля члены наблюдательного совета НАК собрались на внеочередное заседание. Все члены совета "Нафтогаза", которые присутствовали на внеочередном заседании, подали письменные уведомления о досрочном прекращении своих полномочий.

5 мая члены правления "Нафтогаза Украины" призвали правительство урегулировать ситуацию с наблюдательным советом компании, подавшим в отставку.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что ротация в руководстве "Нафтогаза" состоялась согласно закондательству.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что членам наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" поступило предложение от правительства остаться на год. За это время будет проведен прозрачный и публичный отбор кандидатов в наблюдательный совет, а уже после этого - конкурс на нового главу компании.

12 мая 2021 года "Большая семерка" высказалась по поводу ситуации с "Нафтогазом".

19 мая 2021 года Кабмин продлил полномочия действующего набсовета "Нафтогаза" еще на год.

20 мая 2021 года президент Украины Владимир Зеленский назвал причину увольнения Коболева.

21 мая 2021 года из компании ушел топ-менеджер Виллем Коппульс.

26 мая 2021 года стало известно о том, что советник главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Лана Зеркаль написала заявление об увольнении с занимаемой должности.

31 мая 2021 года советницей председателя правления "Нафтогаза" по международным вопросам стала Светлана Залищук.

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Автор: Анна Бредихина