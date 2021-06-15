Юрий Витренко оспорит в суде предписание Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) о незаконности назначения его на должность главы НАК "Нафтогаз Украины".
Об этом сообщила пресс-служба "Нафтогаза" в ответ на предписание НАПК Кабинету министров о необходимости прекратить полномочия Витренко из-за нарушения законодательства о предотвращении коррупции.
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"Первое, для применения ограничений, предусмотренных законом, обязательным условием является наличие у должностного лица соответствующих полномочий на подготовку или принятие участия в подготовке решений относительно соответствующего субъекта. Такие полномочия по "Нафтогазу" у меня отсутствовали", - цитирует пресс-служба Витренко.
Также он добавил, что Минэнерго не было органом управления компании, а в качестве такого органа выступал Кабинет министров.
"Как исполняющий обязанности министра я не входил в состав Кабинета министров, а соответственно и не голосовал при принятии решений Кабинетом министров. Также я не был руководителем или членом НКРЭКУ", - отметил Витренко.
Во-вторых, по мнению Витренко, выводы НАПК противоречат не только букве закона, но и его духу. Смысл ограничений, изложенных в Законе Украины "О предотвращении коррупции", заключается в том, чтобы чиновники не оказывали преференций лицам частного права в расчете на дальнейшее трудоустройство или получение другой неправомерной выгоды от этого юридического лица. В то же время, отмечают в "Нафтогазе", в случае с Витренко решение о назначении принимал коллегиальный орган - правительство Украины.
"Решение о моем назначении принял Кабмин, так вообще абсурдно в такой ситуации говорить, что за мою деятельность в интересах лица частного права меня "отблагодарило" это лицо, взяв на работу", - отметил Витренко.
Он назвал такие действия НАПК типичным примером «избирательного правосудия», поскольку они, по словам Витренко, противоречат не только закону, а и сложившейся юридической практике.
"Я всегда исхожу из принципа верховенства права, поэтому рассчитываю, что в судебном порядке мы сможем установить, чья правовая позиция является более обоснованной", - добавил глава «Нафтогаза».
Заявление НАПК
15 июня, глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков заявил, что распоряжение правительства о назначении Юрия Витренко главой правления НАК «Нафтогаз Украины», как и контракт с ним, должны быть отменены как незаконные.
Кадровые перестановки в "Нафтогазе"
- 28 апреля Кабинет министров прекратил полномочия членов наблюдательного совета Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины", а также председателя правления Андрея Коболева, и назначил вместо него на эту должность Юрия Витренко.
- Основанием для принятия этого решения стало рассмотрение отчета деятельности компании за 2020 год. По итогам прошлого года "Нафтогаз" получил 19 млрд грн чистого убытка, тогда как финпланом предусматривалась прибыль в размере 11,5 млрд грн.
- По результатам заседания общего собрания акционеров работа набсовета и правления НАК "Нафтогаз Украины" в 2020 году признана неудовлетворительной.
- 30 апреля члены наблюдательного совета НАК собрались на внеочередное заседание. Все члены совета "Нафтогаза", которые присутствовали на внеочередном заседании, подали письменные уведомления о досрочном прекращении своих полномочий.
- 5 мая члены правления "Нафтогаза Украины" призвали правительство урегулировать ситуацию с наблюдательным советом компании, подавшим в отставку.
- Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что ротация в руководстве "Нафтогаза" состоялась согласно закондательству.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что членам наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" поступило предложение от правительства остаться на год. За это время будет проведен прозрачный и публичный отбор кандидатов в наблюдательный совет, а уже после этого - конкурс на нового главу компании.
- 12 мая 2021 года "Большая семерка" высказалась по поводу ситуации с "Нафтогазом".
- 19 мая 2021 года Кабмин продлил полномочия действующего набсовета "Нафтогаза" еще на год.
- 20 мая 2021 года президент Украины Владимир Зеленский назвал причину увольнения Коболева.
- 21 мая 2021 года из компании ушел топ-менеджер Виллем Коппульс.
- 26 мая 2021 года стало известно о том, что советник главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Лана Зеркаль написала заявление об увольнении с занимаемой должности.
- 31 мая 2021 года советницей председателя правления "Нафтогаза" по международным вопросам стала Светлана Залищук.
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