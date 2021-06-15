Предписание НАПК о необходимости прекратить его полномочия Витренко назвал типичным примером "избирательного правосудия".

Юрий Витренко оспорит в суде предписание Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) о незаконности назначения его на должность главы НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом сообщила пресс-служба "Нафтогаза" в ответ на предписание НАПК Кабинету министров о необходимости прекратить полномочия Витренко из-за нарушения законодательства о предотвращении коррупции.

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"Первое, для применения ограничений, предусмотренных законом, обязательным условием является наличие у должностного лица соответствующих полномочий на подготовку или принятие участия в подготовке решений относительно соответствующего субъекта. Такие полномочия по "Нафтогазу" у меня отсутствовали", - цитирует пресс-служба Витренко.

Также он добавил, что Минэнерго не было органом управления компании, а в качестве такого органа выступал Кабинет министров.

"Как исполняющий обязанности министра я не входил в состав Кабинета министров, а соответственно и не голосовал при принятии решений Кабинетом министров. Также я не был руководителем или членом НКРЭКУ", - отметил Витренко.

Во-вторых, по мнению Витренко, выводы НАПК противоречат не только букве закона, но и его духу. Смысл ограничений, изложенных в Законе Украины "О предотвращении коррупции", заключается в том, чтобы чиновники не оказывали преференций лицам частного права в расчете на дальнейшее трудоустройство или получение другой неправомерной выгоды от этого юридического лица. В то же время, отмечают в "Нафтогазе", в случае с Витренко решение о назначении принимал коллегиальный орган - правительство Украины.

"Решение о моем назначении принял Кабмин, так вообще абсурдно в такой ситуации говорить, что за мою деятельность в интересах лица частного права меня "отблагодарило" это лицо, взяв на работу", - отметил Витренко.

Он назвал такие действия НАПК типичным примером «избирательного правосудия», поскольку они, по словам Витренко, противоречат не только закону, а и сложившейся юридической практике.

"Я всегда исхожу из принципа верховенства права, поэтому рассчитываю, что в судебном порядке мы сможем установить, чья правовая позиция является более обоснованной", - добавил глава «Нафтогаза».

Заявление НАПК

15 июня, глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков заявил, что распоряжение правительства о назначении Юрия Витренко главой правления НАК «Нафтогаз Украины», как и контракт с ним, должны быть отменены как незаконные.

Кадровые перестановки в "Нафтогазе"

28 апреля Кабинет министров прекратил полномочия членов наблюдательного совета Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины", а также председателя правления Андрея Коболева, и назначил вместо него на эту должность Юрия Витренко.

Основанием для принятия этого решения стало рассмотрение отчета деятельности компании за 2020 год. По итогам прошлого года "Нафтогаз" получил 19 млрд грн чистого убытка, тогда как финпланом предусматривалась прибыль в размере 11,5 млрд грн.

По результатам заседания общего собрания акционеров работа набсовета и правления НАК "Нафтогаз Украины" в 2020 году признана неудовлетворительной.

30 апреля члены наблюдательного совета НАК собрались на внеочередное заседание. Все члены совета "Нафтогаза", которые присутствовали на внеочередном заседании, подали письменные уведомления о досрочном прекращении своих полномочий.

5 мая члены правления "Нафтогаза Украины" призвали правительство урегулировать ситуацию с наблюдательным советом компании, подавшим в отставку.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что ротация в руководстве "Нафтогаза" состоялась согласно закондательству.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что членам наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" поступило предложение от правительства остаться на год. За это время будет проведен прозрачный и публичный отбор кандидатов в наблюдательный совет, а уже после этого - конкурс на нового главу компании.

12 мая 2021 года "Большая семерка" высказалась по поводу ситуации с "Нафтогазом".

19 мая 2021 года Кабмин продлил полномочия действующего набсовета "Нафтогаза" еще на год.

20 мая 2021 года президент Украины Владимир Зеленский назвал причину увольнения Коболева.

21 мая 2021 года из компании ушел топ-менеджер Виллем Коппульс.

26 мая 2021 года стало известно о том, что советник главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Лана Зеркаль написала заявление об увольнении с занимаемой должности.

31 мая 2021 года советницей председателя правления "Нафтогаза" по международным вопросам стала Светлана Залищук.

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Автор: Анна Бредихина