По словам Саквы, это не приводит к полной остановке обслуживания долгов компании, а лишь приостанавливает выплаты государственной гарантии.

В августе Кабинет министров принял решение остановить выплаты по государственным гарантиям, которые обеспечивают облигации "Укрэнерго". Об этом в комментарии РБК-Украина заявил инвестиционный аналитик Денис Саква.

По его словам, это не приводит к полной остановке обслуживания долгов компании, а лишь приостанавливает выплаты государственной гарантии. Таким образом, Укрэнерго сохраняет возможность самостоятельно выполнять свои обязательства перед кредиторами.

Аналитик объяснил, что дефолт может наступить только в том случае, если "Укрэнерго" решит не осуществлять купонные выплаты по облигациям. Однако даже возможный технический дефолт не станет катастрофой для компании, ведь основные источники финансирования "Укрэнерго" сейчас поступают от международных доноров, таких как ЕБРР и KfW, и компания не нуждается в дополнительных средствах на рынке заимствований.

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Напомним, в 2021 году "Укрэнерго" столкнулось с нехваткой средств для покрытия долгов по "зеленым тарифам". Для решения этой проблемы тогда было принято решение выпустить еврооблигации на 825 млн. долларов под высокий процент в 6,8% годовых, обеспеченные государственной гарантией. Уже 9 ноября 2024 г. компания должна внести первый платеж по этому долгу на сумму 119 млн долларов.

Тогдашний глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий присутствовал на августовском заседании Кабмина, где принималось решение о приостановлении выплат по государственным гарантиям. Уже в начале сентября он подал в отставку, вероятно, пытаясь дистанцироваться от возможных последствий, ведь теперь его имя увязывается с этим громким финансовым решением.