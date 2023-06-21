Ольга Кошарная также рассказала, что произойдет, если Россия совершит террористический акт на атомной станции.

Из-за теракта на Каховской дамбе, который российские военные совершили 6 июня, Запорожская АЭС не сможет производить электроэнергию. Свою точку зрения во время брифинга в пресс-центре "Украина-Одесса" высказала кандидат химических наук, независимый эксперт по вопросам ядерной энергетики и ядерной безопасности Ольга Кошарная.

"Энергоблоки не смогут производить электроэнергию при сегодняшней ситуации с Каховским водохранилищем, потому что не будет хватать воды. Поэтому это проблема не ближайшего года после деоккупации. Видимо, нужно несколько лет", - сказала Кошарная.

Она добавила, что после деоккупации атомной станции, первое, что придется делать – это тщательное разминирование. То есть, представителям соответствующих служб нужно будет проверить все системы, чтобы выявить ловушки, которые россияне однозначно оставят, чтобы нанести максимальный вред украинцам.

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Также эксперт прокомментировала возможную ситуацию, к которой приведет возможный теракт на ЗАЭС оккупантов. По ее словам, для масштабной аварии на атомной станции вовсе не обязательно подрывать именно ее.

"Достаточно взорвать пруд охлаждения, потому что, когда вода вытекает, ее не будет для охлаждения и тогда начнется серьезная авария по расплавлению активной зоны с радиационными последствиями", - пояснила Кошарная.

Она напомнила, что после теракта на Каховской ГЭС руководство МАГАТЭ обратилось к "обеим сторонам" именно с просьбой обеспечить целостность пруда охлаждения потому, что это приведет к тяжелым последствиям – к аварии, которая произошла на АЭС в префектуре Фукусима (Япония) в 2011 году.

В то же время Кошарная отметила: если энергоблок находится в "холодном состоянии", то до начала такой аварии пройдет примерно 8 суток, если блок в "горячем состоянии" - 27 часов.

Напомним, 6 июня российские военные взорвали дамбу Каховской ГЭС. Из-за этого теракта произошла масштабная техногенная катастрофа: десятки населенных пунктов оказались под водой, или находятся в подтопленном состоянии, погибло много людей и животных. Каховское водохранилище опустело.

ЗАЭС временно оккупирована россиянами, которые все время после полномасштабного угрожают Украине аварией.

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