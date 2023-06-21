Сейчас остаются частично подтопленными восточная, центральная и береговая части города Голая Пристань.

В Голопристанской городской военные администрации (Скадовский район Херсонской области) заявляют о сильной разрушении домов вследствие затопления, вызванного подрывом Каховского водохранилища, а также информируют, что под завалами есть тела погибших. Об этом говорится в оперативной информации ГВА по состоянию на сегодняшнее утро.

"Разрушение домов в подтопленных частях города катастрофическое. Под завалами остаются тела погибших", - говорится в сообщении.

На данный момент констатируют постепенный спад воды. Остаются частично подтопленными восточная, центральная и береговая части города Голая Пристань.

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По данным ГВА, канализационные системы в городе центральной и восточной части сейчас находятся в воде. Газо-и электроснабжение в большей части города отсутствует. Местные жители возле многоэтажных домов продолжают спасаться приготовлением пищи на кострах во дворах.

В то же время, в "Восточном" районе города частично восстановлено электроснабжение.

Также сообщается о ситуации в пределах Голопристанской громады. В частности, в населенных пунктах Кардашинка и Коханы со сходом воды наблюдаются большие внутренние разрушения зданий.

"В построениях на глиняной основе присутствует вымывание глины, что может вызвать за собой разрушение зданий в дальнейшем. Мебель и бытовую технику из домов повымывало во двор. на некоторых улицах дома разрушены полностью. Сейчас ориентировочное количество разрушенных домов в этих населенных пунктах установить невозможно", - говорится в сообщении.

В селах Большая и Малая Кардашинка уровень воды держится на уровне около одного метра на шести улицах.

"Село Большая Кардашинка затоплено ориентировочно на 35%. Количество разрушенных домов - ориентировочно 20%", - отмечает МВА.

Подрыв россиянами Каховской ГЭС - последствия

Как сообщал УНИАН, в результате подрыва в ночь на 6 июня российскими террористами Каховской ГЭС в зоне подтопления оказались десятки населенных пунктов в Николаевской и Херсонской областях.

Вчера, 20 июня, спикер Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Александр Хорунжий сообщил, что основные работы по эвакуации гражданского населения из зоны бедствия после подрыва водохранилища уже проведены. После того, как вода отходит, городские службы начинают проводить восстановительные работы: расчистку дорог и улиц, ревизию коммуникационных сетей и оборудования и тому подобное.

В настоящее время известно, что из-за подрыва российскими оккупантами Каховской гидроэлектростанции на подкронтрольной Украине территории погиб 21 человек, из них пять - из-за прицельных выстрелов русских, остальные - утонули. В настоящее время известно, что еще 28 человек получили ранения, 16 из них - ликвидаторы последствий катастрофы. Цифры неокончательные, поскольку обследование затопленных территорий продолжается и продолжается ликвидация последствий под огнем оккупантов. Пропавшими без вести считают 109 человек.

По данным МВД, по состоянию на сегодняшнее утро подтопленными в результате российского теракта на Каховской дамбе остаются 24 населенных пункта Украины, из них 17 - на оккупированных территориях.

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