Последний раз такое было в 1974 году.

Италия впервые за почти 50 лет в течение недели не импортировала природный газ из Российской Федерации.

Об этом свидетельствуют данные Итальянского института международных политических исследований (ISPI) .

Отмечается, что такого не было с 1974 года.

Видео дня

"До свидания, Москва. За последние семь дней Италия импортировала ноль кубометров газа от "Газпрома", а значит и из России. Такого не было с 1974 года. Исторический день", - заявил аналитик ISPI Маттео Вилла.

Ситуация с российским газом

31 августа "Газпром" приостановил поставки газа в Европу по "Северному потоку-1". В компании заявили, что на частях трубопроводного компрессора были обнаружены утечки масла, и оборудование пришлось отключить до устранения утечки.

2 сентября российская газовая компания "Газпром" объявила о полную остановку прокачка газа по трубопроводу "Северный поток-1" на неопределенный срок.

На фоне остановки российского газопровода "Северный поток" спотовая цена газа в Европе утром 5 сентября подскочила на 30% почти до 2900 долларов за тысячу кубометров.

14 сентября 2022 года ЕС ответил на газовый шантаж Путина.

26 сентября появилась информация об утечках газа на "Северном потоке". 27 сентября стало известно о взрывах в районе утечки.

28 сентября 2022 года страны ЕС потребовали немедленно ограничить цену на газ.

1 октября стало известно о том, что "Газпром" прекратил поставки газа в Италию, а уже 5 октября компания официально признала падение спроса на газ.

17 октября Еврокомиссия нашла новый способ ограничение цены на газ.

Вас также могут заинтересовать новости: