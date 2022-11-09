Большинство беспилотников было сбито.

Россия выпустила по территории Украины более 400 иранских дронов-камикадзе с момента их первого применения.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

"Большинство беспилотников было сбито. Но, к сожалению, уничтожить 100% беспилотников невозможно. Как крылатые ракеты, так и "Shahed-136", были созданы для того, чтобы преодолевать системы ПВО, поэтому единицы достигают целей", - отметил Игнат.

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Иранские беспилотники в войне против Украины - что известно

В августе стало известно, что Иран продал России свои дроны-камикадзе.

Изначально Иран отрицал передачу своих дронов России. Позже министр иностранных дел Ирана Хусейн Амир Абдоллахиян признал, что его страна поставила дроны-камикадзе в Россию. Однако, по его словам, произошло это за несколько месяцев до начала российского полномасштабного вторжения в Украину.

Применение их Россией привело к гибели десятков людей в украинских городах, в частности, и в Киеве, а также к уничтожению энергетических объектов.

В середине октября появились сообщения, что Россия заказала у Ирана еще более 2 тысяч таких дронов.

Также СМИ сообщают, что Иран планирует отправить в Россию баллистические ракеты класса "земля-земля" Fateh-110 и Zolfaghar.

18 октября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому разорвать дипломатические отношения с Ираном.

29 октября Кулеба сообщил, что во время телефонного разговора с главой МИД Ирана Абдоллахияном требовал немедленно прекратить поток оружия в Россию, которое используется для убийства мирных жителей и разрушения критической инфраструктуры в Украине.

1 ноября в украинской разведке сообщили, что в начале ноября Иран планирует отправить в Российскую Федерацию партию из более 200 боевых дронов "Shahed-136", "Mohajer-6" и "Arash-2".

2 ноября Кулеба заявил, что Украина проинформировала Иран о последствиях в случае продажи в России баллистических ракет класса "земля-земля", которые могут поражать цели на расстоянии 300 и 700 км

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