Соглашение о производстве беспилотников заключили в начале ноября.

Российская Федерация заключила с Ираном соглашение о производстве дронов на российской территории.

Как сообщает The Washington Post со ссылкой на данные разведок США и других стран Запада, Кремль достиг соглашения с иранскими властями о начале производства сотен беспилотников на российской территории в начале ноября.

Трое должностных лиц на условиях анонимности рассказали изданию, что Иран и Россия быстро движутся к передаче проектов и ключевых компонентов дронов. Отмечается, что такие шаги могут позволить начать производство беспилотников на территории РФ в течение нескольких месяцев.

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Выгоду из этой сделки получат обе стороны. Так, Москва сможет удовлетворить острую потребность российской армии в высокоточных боеприпасах. В то же время Иран получит существенные экономические и политические выгоды.

Как пишет издание, иранские власти могут предполагать, что смогут избегать санкций, из-за того, что фактически беспилотники будут собираться в России.

Иранские дроны на войне в Украине

Россия активно применяет иранские беспилотники Shahed-136 для ударов по украинским городам и объектам критической инфраструктуры.

Спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявил, что по состоянию на 9 ноября 2022 года Россия выпустила по территории Украины более 400 иранских дронов-камикадзе с момента их первого применения.

Ранее сообщалось, что во время изучения одного из сбитых дронов оказалось, что в нем есть детали более 30 европейских и американских компаний. Больше всего в них использовались американские запчасти.

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