В ряде областей сегодня уменьшили объем ограничения.

Сегодня, 27 декабря, "Укрэнерго" распорядилось отменить графики отключений света в ряде областей Украины.

Как сообщает "Львовоблэнерго", во Львовской области отменены ограничения электроснабжения. Также об отмене отключений до отдельного указания в Ивано-Франковской области написало в Telegram "Прикарпатьеоблэнерго".

Кроме того, отменены графики в Волынской области.

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"НЭК "Укрэнерго" уменьшило объем ограничения на территории области согласно графику почасового отключения на 27 декабря. Отменено отключение для всех очередей с 08:00 до получения отдельного распоряжения диспетчера", - отметили в "Волыньоблэнерго".

Не действуют графики в Закарпатской и Одесской областях.

Отключение электроэнергии

Как сообщал УНИАН, в Украине 16 декабря обновили принципы применения графиков почасовых отключений для населения. В "Укрэнерго" объяснили, что они предназначены для равномерного распределения ограничений между областями.

Ограничения потребления электроэнергии в Украине могут действовать еще в течение 2-3 лет. Таким прогнозом поделился директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

25 декабря в Украине ввели графики отключения электроэнергии. Решение приняли из-за массированного ракетного обстрела, который прямо сейчас осуществляют российские оккупационные войска.

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