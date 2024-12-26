Харченко отметил, что порой ограничения могут исчезать, когда минимизируется потребление электроэнергии.

Ограничения потребления электроэнергии в Украине могут действовать еще в течение 2-3 лет. Таким прогнозом поделился директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

"Даже если восстановление будет идти максимально успешно, мы должны понимать, что определенные ограничения снабжения с нами надолго. Надолго в этом контексте – на пару лет", – заявил он в эфире телеканала "Киев24".

В то же время Харченко отметил, что при определенной погоде и определенных условиях ограничения могут быть меньше. Иногда ограничения могут исчезать, когда минимизируется потребление электроэнергии.

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"Но нормальной является ситуация, когда при температуре -5 градусов и ниже у нас есть ограничения. У нас просто не осталось физически достаточного объема генерации в стране. Поэтому будем готовы, что с ограничениями нам ближайшие 2-3 года надо дружить и помнить, что они могут вернуться буквально в любой момент", – констатировал эксперт.

Отключения света в Украине

Украинская энергосистема с начала 2024 года подверглась уже 13 массированным атакам со стороны оккупационных войск РФ, из-за чего сохраняется значительный дефицит мощности. Последний такой обстрел россияне совершили на Рождество, 25 декабря. Были введены графики отключений электроэнергии.

26 декабря в двух областях Украины были введены экстренные отключения света. Речь идет о Полтавской и Кировоградской областях.

27 декабря меры по ограничению потребления электроэнергии будут применяться и для бытовых потребителей и для бизнеса и предприятий, сообщили в "Укрэнерго". Так, для бытовых потребителей будут действовать графики с 08:00 – 17:00 (полочереди отключений).

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