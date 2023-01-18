По словам гендиректора МАГАТЭ, этот вопрос должен обсуждаться с военными и другими специалистами.

В создании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС сделано еще несколько позитивных шагов, теперь обсуждение этого вопроса состоится в следующие дни в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время пресс-конференция с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

"Мы работаем над обеспечением зоны безопасности вокруг Запорожской станции. Мы продвигаемся в этом вопросе, обсуждали его в Париже... Сегодня и завтра мы будем еще в Киеве эту тему обсуждать. Но, как вы знаете, здесь есть несколько вопросов, на которых я хотел бы акцентировать", - сказал он.

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По словам Гросси, создание этой зоны имеет технический круг вопросов, касающихся ядерной безопасности и работы ядерного объекта. Однако ее расширение должно обсуждаться с военными и другими специалистами.

"Я могу вам сказать, что мы сделали еще несколько шагов, чтобы прийти к хорошим новостям и выводам. Мы должны защищать эти объекты ядерные, мы должны обезопасить себя от любых несчастных случаев с этими объектами. В конце войны этот объект должен быть в операционном состоянии с тем, чтобы его запустить в работу. Вот именно для этого мы работаем над этой зоной безопасности вокруг Запорожской станции", - добавил гендиректор МАГАТЭ.

Миссия МАГАТЭ в Украине: подробности

18 января генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и эксперты из 13 стран мира посетили Ривненскую АЭС. В рамках визита состоялось производственное совещание с участием представителей МАГАТЭ, Госатомрегулирования и РАЭС.

Как подчеркнул Гросси, МАГАТЭ расширяет свое присутствие в Украине, чтобы помочь предотвратить ядерную аварию во время продолжающейся войны и создает миссии постоянного пребывания на каждой украинской АЭС.