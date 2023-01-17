Оккупанты больше не пытаются включить ЗАЭС в свою энергосистему, поскольку понимают, что это невозможно.

Президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин заявил, что ЗАЭС вследствие российской оккупации постепенно приходит в упадок. Если захватчиков оттуда не прогнать, станция может больше не заработать.

На брифинге на Южноукраинской АЭС Котин заявил, что после освобождения этих территории энергетики минимум два месяца будут изучать уровень деградации ЗАЭС.

"Еще три месяца назад я мог бы вам сказать так: если мы сейчас деоккупируем станцию, мы подсоединим первые два блока за неделю. Сегодня я могу сказать: мы долго будем изучать ситуацию... Если это продлится год или два, рашисти не запустят эти блоки никогда, но они фактически всю станцию выведут из строя. Не исключена такая ситуация, что ее уже невозможно будет подсоединить", – сказал Котин.

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По данным "Энергоатома" захватчики уже не пытаются включить ЗАЭС в свою энергосистему, поскольку понимают, что это невозможно сделать. По последней оценке россияне нанесли ЗАЭС более 40 млрд грн убытков.

Ситуация на ЗАЭС

4 марта 2022 года российские захватчики взяли под контроль ЗАЭС и город-спутник Энергодар. В октябре президент Российской Федерации Владимир Путин издал "указ" о присвоение Россией Запорожской АЭС. С 28 ноября интервенты не пускают на территорию АЭС работников станции, отказавшихся подписывать контракты с "Росатомом".

4 сентября 2023 года сообщалось, что Украина хочет, чтобы ООН отправила миротворцев на Запорожскую АЭС даже без договоренности с Россией о создании там зоны безопасности.

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