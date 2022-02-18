В частности, все варианты санкций находятся на повестке дня.

Федеральный министр иностранных дел Германии Анналена Бербок допустила, что газопровод "Северный поток-2" может быть частью санкционного пакета против Российской Федерации в случае дальнейшего вторжения российских войск в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Бербок сказала во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Мы решительны с точки зрения действий и мер, которые мы готовим на случай действий России против Украины. Эти санкции будут беспрецедентными и скоординированными со всеми нашими партнерами, которые мы готовим с ними. Мы, в Германии, готовы заплатить высокую цену с экономической точки зрения. Именно из-за этого все варианты находятся на повестке дня, и также "Северный поток - 2"", - заявила Бербок.

Глава МИД Германии призвала не называть кризис, вызванный стягиванием российских войск к украинской границе, кризисом Украины, а наоборот – называть кризисом России.

Читайте такжеУкраина готова отсоединиться от энергосистем России и Беларуси в 2023 году – Шмыгаль"По этой причине мы срочно призываем Россию немедленно сократить численность ее войск (у границы Украины - УНИАН)", - сказала Бербок.

Она отметила, что российская угроза продолжает оставаться реальной.

"Если будет российская атака на Украину, тогда будут огромные последствия для России", - сказала министр и добавила, что речь идет о политических, финансовых и экономических последствиях для РФ.

При этом она подчеркнула, что не хотела бы, чтобы было такое развитие событий, и снова повторила позицию, что Германия выступает за диалог.

Как сообщал УНИАН, 20 января Бербок заявила о готовности рассмотреть меры против "Северного потока-2" в случае военной агрессии России против Украины.

Российский газопровод "Северный поток-2"

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Оператором газопровода является компания Nord Stream 2 AG, 100% акций которой принадлежат "Газпрому".

10 сентября 2021 года в России заявили об окончании строительства газопровода "Северный поток-2".

Для запуска "Северного потока-2" необходима его сертификация немецкими органами. Эта процедура была начата, однако 16 ноября приостановлена. После сертификации немецкими органами разрешение на эксплуатацию должна дать Еврокомиссия. Без одобрения со стороны ЕК газопровод не может быть запущен в эксплуатацию.