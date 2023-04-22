Трубопровод будет подключен к существующей газовой инфраструктуре в Любмине весной 2024 года

Правительство Германии закупило простаивающие трубы, принадлежавшие газопроводу "Северный поток - 2", для строительства терминала у острова Рюген.

Как сообщает Bloomberg, Германия намерена к началу 2024 года открыть вызывающий споры терминал СПГ, связанный с инфраструктурой ныне несуществующей российской газопроводной сети Nord Stream.

"Трубопровод будет подключен к существующей газовой инфраструктуре в Любмине с весны 2024 года", - заявил министр экономики Роберт Хабек.

Видео дня

Как говорится в материале, Германия пытается улучшить свою энергетическую безопасность, пока регион восстанавливается после исторического кризиса поставок, вызванного последствиями войны России на Украине.

Позиция Германии по "Северному потоку"

За четыре месяца до полномасштабного вторжения РФ в Украину Берлин все еще не видел опасности в запуске "Северного потока – 2".

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель поддержала строительство газопровода "Северный поток-2" и заявила, что Россия всегда была надежным поставщиком газа. Ближе к концу своей каденции Меркель признала, что это экономический проект с "политическим измерением", но продолжала утверждать, что он не будет угрожать энергоснабжению Европы.

Меркель также отрицала какую-либо ответственность за нынешний энергетический кризис в Германии.

В 2022 году Россия жестко ограничила поставки газа в регион, в том числе по газопроводу "Северный поток" в Германию. Позднее эта сеть была выведена из строя в результате таинственного взрыва.

22 февраля 2022 года федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия остановила процесс сертификации газопровода "Северный поток-2". По его словам, это ответ на решение России о признании независимости "ЛНР" и "ДНР".

30 ноября 2022 года в Германии признали, что "Северный поток - 2" способствовал вторжению России в Украину. Министр юстиции Германии Марко Бушманн признал, что Германия несет ответственность за агрессивную войну России в Украине, поскольку она поддержала газопровод "Северный поток - 2".

"Зная, что мы делаем сегодня, решение продолжить "Северный поток – 2" после аннексии Крыма в 2014 году стало вкладом Германии в развязывание войны в Украине", — сказал министр.

Заявление Бушманна косвенно идет против позиции канцлера Олафа Шольца, который долгое время защищал трубопровод.

Вас также могут заинтересовать новости: