Рассекреченный документ показывает оценку "Северного потока-2" в октябре 2021 года. Ангела Меркель заявляла, что Россия всегда была надежным поставщиком газа.

За четыре месяца до полномасштабного российского вторжения в Украину Германия все еще утверждала, что открытие нового газопровода из России не будет представлять опасности для энергоснабжения страны или всего Европейского Союза.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на рассекреченный отчет министерства экономики о газопроводе "Северный поток-2".

"В целом оценка пришла к выводу, что выдача сертификата не ставит под угрозу безопасность поставок газа в Германию и Европейский союз", — говорится в тогдашнем совершенно секретном отчете. Видео дня

Согласно документу, правительство пришло к выводу, что "как для немецкого, так и для соседних рынков риск серьезных нарушений безопасности поставок из-за отказа отдельных инфраструктур импортных поставок очень ограничен".

Оценка датируется 26 октября 2021 года, в последние месяцы пребывания Ангелы Меркель на посту канцлера. Меркель поддержала газопровод "Северный поток-2" и заявила, что Россия всегда была надежным поставщиком газа. Ближе к концу своей каденции Меркель признала, что это экономический проект с "политическим измерением", но продолжала утверждать, что он не будет угрожать энергоснабжению Европы.

Ее преемник Олаф Шольц, который был министром финансов и вице-канцлером в правящей коалиции Меркель, первоначально вернулся к прежней линии правительства и назвал "Северный поток-2" "чисто экономическим" проектом. Лишь незадолго до вторжения России в Украину он изменил свою позицию и приказал остановить процесс сертификации.

После вторжения Шольц обвинил президента России Владимира Путина в использовании поставок газа для ведения энергетической войны с Европой. Во вторник Шольц сказал на отраслевом мероприятии, что он всегда был уверен, что Путин будет использовать энергоносители в качестве "оружия".

Меркель также отрицает какую-либо ответственность за нынешний энергетический кризис в Германии.

"Ты всегда действуешь в то время, в котором находишься. В этом отношении я совершенно не жалею о принятых решениях. Скорее, я считаю, что это было правильно с точки зрения того времени", — сказала Меркель в Лиссабоне в четверг, отвечая на вопрос о ее энергетической политике в отношении России.

Северный поток-2 - что известно

Проект "Северный поток-2" предусматривал строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии в обход Украины. Его должны были запустить после сертификации.

22 февраля 2022 года федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия остановила процесс сертификации газопровода "Северный поток-2". По его словам, это ответ на решение России о признании независимости "ЛНР" и "ДНР". В тот же день немецкий Фонд защиты климата и окружающей среды отказался поддерживать российский газопровод "Северный поток-2". Его создали для обхода санкций США, чтобы завершить строительство.

23 февраля Соединенные Штаты Америки ввели санкции против оператора "Северного потока-2" в ответ на признание Россией террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

1 марта оператор "Северного потока-2" обанкротился в связи с введенными западными санкциями в отношении России из-за ее агрессии против Украины. Банкротство подтвердили в правительстве швейцарского кантона Цуг, где был зарегистрирован Nord Stream 2 AG.

23 августа президент Польши Анджей Дуда призвал демонтировать "Северный поток-2".

31 августа 2022 года "Газпром" приостановил поставки газа в Европу по "Северному потоку-1". Компания заявила, что на частях трубопроводного компрессора якобы были обнаружены утечки масла, и оборудование пришлось отключить до их устранения. Но по словам Siemens Energy, которая обычно обслуживает турбины "Северного потока", подобная поломка не должна останавливать работу трубопровода.

Вечером 2 сентября российская газовая компания "Газпром" объявила о полной остановке прокачки газа по трубопроводу "Северный поток-1" на неопределенный срок. В Белом доме и Еврокомиссии отреагировали на решение РФ.

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