Шольц долгое время защищал трубопровод.

Министр юстиции Германии Марко Бушманн признал, что Германия несет ответственность за агрессивную войну России в Украине, поскольку она поддержала газопровод "Северный поток - 2".

Как пишет Politico, Бушманн во время встречи с коллегами G7 в Берлине отметил, что долг Германии - "прямо противостоять этой истине" и "сделать из нее правильные выводы".

"Зная, что мы делаем сегодня, решение продолжить "Северный поток – 2" после аннексии Крыма в 2014 году стало вкладом Германии в развязывание войны в Украине", — сказал министр.

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Заявление Бушманна косвенно идет против позиции канцлера Олафа Шольца, который долгое время защищал трубопровод. Еще в декабре прошлого года Шольц назвал "Северный поток – 2" "проектом частного сектора".

За четыре месяца до полномасштабного вторжения РФ в Украину Берлин все еще не видел опасности в запуске "Северного потока – 2", о чем свидетельствуют данные рассекреченного отчета правительства Меркель.

Меркель поддержала газопровод "Северный поток-2" и заявила, что Россия всегда была надежным поставщиком газа. Ближе к концу своей каденции Меркель признала, что это экономический проект с "политическим измерением", но продолжала утверждать, что он не будет угрожать энергоснабжению Европы.

Меркель также отрицала какую-либо ответственность за нынешний энергетический кризис в Германии.

Северный поток-2 - что известно

Проект "Северный поток-2" предусматривал строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии в обход Украины. Его должны были запустить после сертификации.

22 февраля 2022 года федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия остановила процесс сертификации газопровода "Северный поток-2". По его словам, это ответ на решение России о признании независимости "ЛНР" и "ДНР". В тот же день немецкий Фонд защиты климата и окружающей среды отказался поддерживать российский газопровод "Северный поток-2". Его создали для обхода санкций США, чтобы завершить строительство.

23 февраля Соединенные Штаты Америки ввели санкции против оператора "Северного потока-2" в ответ на признание Россией террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

1 марта оператор "Северного потока-2" обанкротился в связи с введенными западными санкциями в отношении России из-за ее агрессии против Украины. Банкротство подтвердили в правительстве швейцарского кантона Цуг, где был зарегистрирован Nord Stream 2 AG.

23 августа президент Польши Анджей Дуда призвал демонтировать "Северный поток-2".

31 августа 2022 года "Газпром" приостановил поставки газа в Европу по "Северному потоку-1". Компания заявила, что на частях трубопроводного компрессора якобы были обнаружены утечки масла, и оборудование пришлось отключить до их устранения. Но по словам Siemens Energy, которая обычно обслуживает турбины "Северного потока", подобная поломка не должна останавливать работу трубопровода.

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