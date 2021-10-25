Ранее СНБО поручил определить специальные условия транспортировки дополнительных объемов российского газа по газотранспортной системе Украины.

В Германии готовы обсуждать предложение Украины о транспортировке из России дополнительных объемов газа по специальным условиям.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом посол Федеративной Республики Германия в Украине Анка Фельдгузен сообщила на пресс-конференции.

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"Мы получили это предложение от украинской стороны и передали своему Министерству экономики и энергетики, как и все другие предложения украинской стороны. Мы интенсивно будем говорить об этом предложении и стараемся вместе с Украиной сохранить транзит через Украину", - сказала посол.

При этом она уточнила, что о сохранении транзита газа через украинскую ГТС необходимо будет говорить тогда, когда будет завершаться срок действия нынешнего соглашения о транзите российского газа через Украину в Европу, которое действует до 2024 года.

"Украине следует работать, чтобы обеспечить в будущем и транзит водорода, чтобы Украина с одной стороны стала независимой, сама могла экспортировать энергоносители", - сказала посол.

Спецусловия для Украины:

22 октября секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что СНБО поручил правительству, НАК "Нафтогаз Украины" и "Оператору ГТС Украины" определить специальные условия транспортировки дополнительных объемов газа через газотранспортную систему в страны Европы в объеме не менее 55 млрд кубометров в год. Эти объемы будут дополнительными к 40 млрд куб. м. газа, предусмотренные контрактом с "Газпромом".

Транзит газа через украинскую ГТС в январе-сентябре 2021 сократился на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 32,6 мдрд кубометров.

Автор: Виталий Саенко