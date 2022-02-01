Глава "Оператор ГТС" отметил, что "Газпром" вернулся к законтрактованным объемам.

Российская компания "Газпром" сегодня, 1 февраля, в два раза увеличил транзит газа через территорию Украину, до 107 млн куб. м. в сутки.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил генеральный директор "Оператор ГТС" Сергей Макогон.

Он подтвердил, что суточная прокачка газа увеличилась с 54 млн куб. м. до 107 млн куб. м. При этом, Макогон подчеркнул, что такой объем транзита прописан в действующем с "Газпромом" контракте.

"Бронь "Газпрома" 109 миллионов кубометров в сутки. То есть они просто вернулись к контрактным объемам", - пояснил он.

При этом, руководитель компании затрудняется предположить, связано ли увеличение транзита с похолоданиями или вызвано политическими мотивами.

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Запасы газа в украинских подземных хранилищах по состоянию на начало 2021 года составляли 23,5 млрд кубометров, что было рекордным за последние 10 лет показателем.

28 января 2022 года премьер Денис Шмыгаль заявил о том, что Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" планирует в первом квартале 2022 года получить около 3,3 миллиарда метров кубических газа собственной добычи.

Запасы газа в украинских подземных хранилищах по состоянию на конец января 2021 года составляли 21,2 млрд кубометров, что было рекордным за последние 10 лет показателем.

1 февраля Украина впервые начала физический импорт газа из Венгрии. Это направление стало вторым после Словакии гарантированным маршрутом поставки газа в Украину даже и в случае отсутствия транзита.

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