Газопровод "Северный поток-2" вряд ли будет сертифицирован до конца первого полугодия

Глава Федерального агентства по сетям (Bundesnetzagentur, BNetzA) Йохен Хоман сомневается, что газопровод "Северный поток-2" будет сертифицирован до конца первого полугодия, несмотря на создание в Германии отдельной компании для управления им.

Об этом Хоман сказал в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, сообщает Deutsche Welle.

Он отметил, что, хотя компания была успешно зарегистрирована, "дальнейшие шаги отсутствуют".

Глядя на предстоящие проверки, "можно быстро прийти к выводу, что завершение (сертификации "Северного потока-2") в первом полугодии вряд ли будет возможно", добавил Хоман.

26 января швейцарский оператор газопровода Nord Stream 2 AG сообщил, что учредил в городе Шверине дочернюю фирму Gas for Europe GmbH (G4E). В заявлении Nord Stream 2 говорится, что это дочернее предприятие "в качестве независимого оператора транспортной системы" владеет и управляет 54-километровым участком газопровода в территориальных водах Германии, а также его береговыми объектами в Любмине.

Теперь BNetzA должно возобновить временно приостановленную 16 ноября 2021 года юридическую процедуру. Решение немецкого регулятора будет представлено Европейской комиссии (ЕК) в Брюсселе. Для подготовки своего заключения исполнительный орган ЕС имеет два месяца, но может запросить дополнительно еще два. Затем немецкому регулятору предоставляются дальнейшие два месяца, чтобы огласить свое окончательное решение. Если оно будет расходиться с рекомендацией ЕК, та может подать на Германию в Европейский суд в Люксембурге.

Как сообщал УНИАН, 20 января министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила о готовности рассмотреть меры против "Северного потока-2" в случае военной агрессии России против Украины.

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Северный поток-2: что известно

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Оператором газопровода является компания Nord Stream 2 AG, 100% акций которой принадлежат "Газпрому".

10 сентября 2021 года в России заявили об окончании строительства газопровода "Северный поток-2".

Для запуска "Северного потока-2" необходима его сертификация немецкими органами. Эта процедура была начата, однако 16 ноября приостановлена. После сертификации немецкими органами разрешение на эксплуатацию должна дать Еврокомиссия. Без одобрения со стороны ЕК газопровод не может быть запущен.

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