Для этого "Оператор ГТС" провел техническую модернизацию системы.

Украина впервые начала физический импорт газа из Венгрии. Ранее система ГТС могла работать только по направлению из Украины в Венгрию.

Об этом сообщил генеральный директор компании Сергей Макогон на своей странице в Facebook.

"Сегодня впервые в истории начался физический импорт газа из Венгрии в Украину. Ранее система ГТС могла работать только по направлению из Украины в Венгрию. Благодаря проведенным техническим мероприятиям была создана возможность транспортировки газа в обоих направлениях", - отметил он.

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Макогон сообщил, что венгерское направление стало вторым после Словакии гарантированным маршрутом поставки газа в Украину даже и в случае отсутствия транзита.

"Открытие этого направления создало возможность для трейдеров организовывать поставки в Украину сжиженного газа LNG из терминала в Хорватии", - добавил глава "Оператора ГТС".

Запасы газа в Украине:

Согласно данным "Укртрансгаза", закачка в газовые хранилища прекращена с 4 октября. Компания намеревалась возобновить заполнение ПХГ при условии нормализации погодных условий, но по состоянию на сегодня закачка не восстановлена.

К началу отопительного сезона 2021-2022 годов в подземных газовых хранилищах Украины было накоплено 19 млрд куб. м газа.

В НАК "Нафтогаз Украины" заявляли, что такого запаса хватит для стабильного прохождения страной отопительного сезона, даже при условии вероятных дополнительных потребностей тепловых электростанций, которые столкнулись с проблемой недостаточных запасов угля на складах.

Запасы газа в украинских подземных хранилищах по состоянию на начало 2021 года составляли 23,5 млрд кубометров, что было рекордным за последние 10 лет показателем.

28 января 2022 года премьер Денис Шмыгаль заявил о том, что Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" планирует в первом квартале 2022 года получить около 3,3 миллиарда метров кубических газа собственной добычи.

Запасы газа в украинских подземных хранилищах по состоянию на конец января 2021 года составляли 21,2 млрд кубометров, что было рекордным за последние 10 лет показателем.

Ситуация с газом в Европе: