Он добавил, что главным провалом компании стала сорванная программа "20 на 20".

Украина рискует войти в весенний сезон с рекордно низкими запасами газа, а Нафтогаз, вместо заблаговременного наполнения хранилищ, вынужден закупать топливо по завышенным ценам.

Об этом заявил народный депутат, первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам энергетики Алексей Кучеренко. "Пока я абсолютно действительно констатирую, что НАК Нафтогаз вместо того, чтобы летом закачать газ по 300, сейчас покупает по 700 долларов за 1000 кубов примерно. Задаю вопрос риторический. Вы же все понимаете, что это ляжет на его финансовое состояние. Да. На себестоимость этого газа, и все это отразится потом на цене на газ для потребителей", - подчеркнул он.

Он добавил, что главным провалом компании стала сорванная программа "20 на 20", которая должна была бы довести газодобычу до 20 млрд кубометров.

Видео дня

"Потому что если бы у нас сейчас было 20 млрд кубов добычи нефтегазовской и еще пять частной, как это и было на 19-й год, там на 20-й где-то 5 кубов млрд кубов, у нас бы было 25 млрд кубов. А мы сейчас потребляем 19-20, у нас бы вообще проблемы не было", - подчеркнул Кучеренко.

Ситуация с запасами газа также вызывает серьезные опасения. По словам депутата, запасов газа хватит до марта, но они будут рекордно минимальными. Отдельно он отметил, что в случае дефицита первыми пострадают промышленные предприятия, что повлияет на экономику.

"Я думаю, будут ограничивать точно не население и не Теплокоммунэнерго, будут промышленность ограничивать, понимаете, что так же отразится на финансовой ситуации, на экономической ситуации в стране", - подытожил депутат.

Кроме того, угрозу для газовой безопасности создают российские атаки на инфраструктуру.

"Это очень зависит и от другого фактора, чтобы у нас, не дай Бог, ничего там с добычей произошло, потому что есть такие опасения, что любые успешные действия врага или полууспешные относительно нашей добычи, они могут сократить суточную добычу, и эти проблемы обострятся", - предупредил Кучеренко.

Напомним, в прошлом месяце россия атаковала газовую инфраструктуру Украины. Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что российские атаки сильно влияют на добычу.

Вас также могут заинтересовать новости: