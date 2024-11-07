Европа может импортировать наименьшее количество газа за последние два с половиной года.

Европа пережила две зимы от начала полномасштабного вторжения России в Украины, но теперь различные аналитики и трейдеры предполагают, что Европейский союз может с трудностями пройти следующий холодный период.

Все сложности заключаются в том, что европейский газовый рынок сейчас слишком связан с "нестабильными мировыми энергетическими рынками" из-за отказа от российского и перехода на сжиженный природный газа (СПГ), пишет Financial Times.

"На данный момент газовые хранилища Европы заполнены, и зимний газовый баланс выглядит нормально. Но всякое может случиться. Достаточно нескольких перебоев с поставками, и все может пойти наперекосяк", - отметил один из трейдеров. Сообщается, что сжиженный природный газ является глобальным товаром с ограниченными поставками, поэтому его часто поставляют тем, "кто платит больше". Из-за чего Европа конкурирует с Азией и поднимает цены на газ, чтобы СПГ был направлен именно к ее берегам.

Видео дня

К приходу холодов "перетягивание каната" между ЕС и Азией становится еще интенсивнее, говорится в материале. Однако из-за того, что последние зимы были относительно "мягкими" из-за более высокой температуры, это позволило Европы закончить зиму с рекордными запасами газа в хранилищах.

Однако сейчас рынок предполагает, что эта зима такой не будет. Кроме того, осложняет ситуацию и приближающееся истечение срока действия контракта на транзит газа России и Украины — 31 декабря. СМИ также пишет, что европейским странам вероятно понадобится экспортировать газ Украине, чтобы помочь в ходе этого отопительного сезона из-за продолжающихся российских атак на энергетическую инфраструктуру.

"Если вдруг наступит очень холодная зима одновременно с потерей российских газовых потоков, это будет очень благоприятным фактором для цен на газ. И я не думаю, что будут какие-то большие альтернативные поставки по [другим] трубопроводам. Я думаю, что большую часть этого газа придется заменить СПГ", - заявляет стратег по энергетике Rabobank Флоренс Шмит.

Опасения вокруг поставок СПГ вызывает и ситуация на Ближнем Востоке, что может перерасти к закрытию Ормузского пролива, что поставит под угрозу 1/5 мировых поставок СПГ.

"Если отбор газа этой зимой значительно превысит показатели двух прошлых лет, покупателям из ЕС, возможно, придется повысить свою конкурентоспособность на рынках СПГ, чтобы пополнить запасы в 2025 году, что потенциально приведет к росту оптовых цен на газ", - предупреждает энергетический надзорный орган ЕС Acer.

Другие новости о энергетическом рынке Европы

Ранее УНИАН сообщал, что Венгрия и Словакия близки к соглашению с Азербайджаном о транзите газа через Украину.

Кроме того, Путин намекнул, что транзита российского газа через Украину в 2025-м может не быть. Кремлевский диктатор заявил, что якобы "бронировать мощности для поставок газа в 2025 году" нужно было еще в июле.

Вас также могут заинтересовать новости: