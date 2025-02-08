Российский Калининград будет обслуживать свою энергосистему самостоятельно.

Литва, Латвия и Эстония в субботу отключили свои высоковольтные линии от контролируемой Россией энергосистемы. Как сообщили операторы региона, это является частью плана, направленного на более тесную интеграцию стран в Европейский Союз и повышение безопасности.

Как пишет LSM, с девяти часов утра субботы страны Балтии работают автономно, или в так называемом "островном" режиме. При этом процесс синхронизации с континентальной Европой планируется завершить 9 февраля около 14:00.

"Мы достигли цели, к которой так долго стремились. Теперь мы контролируем ситуацию", - заявил министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас.

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Как пишет Reuters, сразу после отключения латвийские рабочие добрались до высоковольтных проводов в Вилаке, в 100 метрах от российской границы, и перерезали их. Они раздали обрезанные провода на память наблюдателям.

Литва, Латвия и Эстония прекратили закупки электроэнергии у России после вторжения Москвы в Украину в 2022 году, но полагались на российскую энергосистему, чтобы контролировать частоту и стабилизировать сети во избежание отключений.

"Покончив с энергетической зависимостью стран Балтии от России, мы оставляем агрессора без возможности использовать энергию как оружие против нас", - заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

Министерство энергетики Литвы сообщило Reuters, что оно разработало планы действий в чрезвычайных ситуациях, согласно которым некоторые крупные потребители энергии, такие как заводы, могут быть временно отключены от сети в случае нехватки электроэнергии, чтобы сохранить основные поставки.

Для России отсоединение означает, что Калининградский эксклав, расположенный между Литвой, Польшей и Балтийским морем, будет отрезан от основной российской энергосистемы, и ему придется обслуживать свою энергосистему в одиночку.

Страны Балтии и Россия

Весной 2022 года стало известно, что Латвия, Литва и Эстония заключили соглашение об отсоединении от российской электросети до 2025 года.

В прошлом году министр энергетики Литвы сообщил, что в феврале они совместно протестируют изолированную работу электросетей, после чего разъединятся.

Также ранее УНИАН писал, что из-за участившихся случаев повреждения подводной инфраструктуры в Балтийском море в НАТО приняли решение усилить военное присутствие в Балтии.

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