Еврокомиссия предлагает создать стратегический запас газа.

Европейский союз планирует отказаться от долгосрочных газовых контрактов в рамках программы "зеленого" перехода.

Об этом пишет BBC.

Проект реформы газового рынка должны поддержать депутаты Европарламента и руководство 27 стран ЕС.

В инициативе говорится о возможности использования водорода вместо природного газа. Также ЕС может ограничить срок действия газовых контрактов 2049 годом.

Читайте такжеШмыгаль заверил, что с начала отопительного сезона не было никаких веерных отключений электроэнергииКроме того, Еврокомиссия предлагает создать стратегический запас газа, чтобы предотвратить его недостаток в подземных хранилищах в случае газового кризиса.

Отмечается, что эта инициатива подтверждает, что в ЕС готовы идти на обострение в противостоянии с Россией, которую неоднократно предупреждали о недопустимости использования газа как инструмента политического давления, особенно на Украину, Молдову и Грузию.

Известно, что ЕС потребляет 350-400 млрд кубометров в год, 95% приходится на природный газ, и лишь 5% - на "чистые" газы. Примерно треть газа Европа закупает у России, где уже выражали недовольство реформой энергетического рынка.

Ранее сообщалось, что спотовые цены на газ в Европе на январь превысили 1,5 тысячи долларов за тысячу кубометров.

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Автор: Людмила Жерновская