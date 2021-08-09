По состоянию на 6 августа на хабе TTF в Нидерландах цена газа с поставкой 6 августа достигла $520 за 1000 куб. м

В случае прекращения транзита газа, Европа не сможет использовать мощности украинских газовых хранилищ.

Такое мнение в Facebook высказал экономический эксперт Борис Кушнирук.

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"Проблема в том, что в случае полного прекращения транзита газа, Европа фактически потеряет и возможности использовать мощности наших газовых хранилищ. А это 20% от общих мощностей газовых хранилищ Европы. В первую очередь речь идет об основных, наиболее мощные - те, что расположены в Западной Украине", - отметил эксперт.

По его словам, причина потери будет связана с тем, что в условиях транзита, Украина в отопительный сезон направляет большую часть газа, который идет от "Газпрома", на обеспечение потребностей Востока и Юга Украины.

"Одновременно, из газовых хранилищ в Западной Украине поднимается газ, который идет в сторону Европы. В случае полной остановки транзита Украине придется в отопительный сезон поднимать определенные объемы газа из хранилищ и направлять в реверсном режиме в сторону Востока, Юга, Центра и Севера Украины", - отметил Кушнирук.

По его словам, при таких обстоятельствах суточная мощность подъема газа из газовых хранилищ будет преимущественно использоваться на нужды Украины.

"Соответственно, даже наличие газа в хранилищах не будет давать возможности его использовать для нужд европейских потребителей", - отметил эксперт.

Цены на газ в Европе

2 августа цена на газ в Европе выросла до нового исторического максимума, достигнув 42,1 евро за мегаватт-час.

Согласно данным Украинской энергетической биржи, приведенная стоимость природного газа на европейских хабах до границы с Украиной на 3 августа составила 18,14 тыс. грн за тысячу кубометров.

Увеличение цены на природный газ в Украине происходит на фоне роста котировок в Европе из-за низких запасов газа в европейских хранилищах и нежелания российского "Газпрома" увеличивать транзит газа через украинскую газотранспортную систему.

Цены на газ в нашей стране коррелируют с европейскими хабами, поскольку Украина - интегрированная часть европейского газового рынка с 2015 года и импортирует из Европы около 30% от общего объема потребления.

При этом, цены на газ для населения не растут потому, что с 1 мая все бытовые потребители газа были автоматически переведены на фиксированный годовой тариф, который будет действовать до 30 апреля 2022 года. Потребители покупают голубое топливо по цене от 7,9 до 13,5 грн за кубометр.

По состоянию на 4 августа 2021 года цены на газ в Европе и мире были самыми высокими за последние 20 лет.

По состоянию на 6 августа на хабе TTF в Нидерландах цена газа с поставкой 6 августа достигла $520 за 1000 куб. м. Контракт "на день вперед" в Европе в среднем стоит уже $301 за 1000 куб. м.

Автор: Елена Коваленко