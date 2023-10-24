В этом году импорт российского газа в страны ЕС снизится на 100 млрд кубометров по сравнению с 2021 годом.

ЕС находится на пути к достижению своей цели - конца зависимости от российского газа в течение этого десятилетия.

Как пишет газета The Guardian со ссылкой на заявление Еврокомиссии, так Европа приближается ко второй зиме с дефицитом российского газа после того, как в прошлом году Москва сократила поставки после вторжения в Украину и вызвала энергетический кризис и рекордно высокие цены на газ.

Газета пишет, что в отчете, опубликованном во вторник, 24 октября, Брюссель заявил, что ЕС ожидает, что импорт российского газа снизится до 40-45 миллиардов кубометров в этом году по сравнению со 155 миллиардами 2021 года, за год до войны в Украине.

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Кроме этого, блок из 27 стран уже ввел санкции в отношении импорта российского угля и "морской" нефти.

"Худшие последствия кризиса, возможно, уже позади, но расслабляться нельзя. Энергетические рынки остаются уязвимыми, субсидии на ископаемое топливо увеличились во время кризиса, инфляция по-прежнему высока, и нашу критически важную инфраструктуру необходимо защищать, в том числе от саботажа", - заявили в Еврокомиссии.

Санкции на российские энергносии

Россия начала терять позиции на европейском рынке газа еще с прошлогоднего решения Путина перевести оплату за газ на рубли. Этот шаг противоречил существующим контрактам, и страны Европы стали отказывать этому указанию, заявив, что G7 не будет платить за газ в рублях по требованию Кремля.

Российская компания "Газпром" прибегла к практике "самоэмбарго": она начала прекращать поставки газа странам, которые не соглашались с условиями оплаты газа в рублях. Это действие было нацелено на шантаж европейцев, однако привело лишь к потере клиентов. Еврокомиссия заявила, что страны ЕС не будут оплачивать российский газ в рублях.

Что касается рынка нефти, то в начале июля 2022 года страны "Большой семерки" заключили соглашение по снижению цен на российскую нефть с помощью "ценового потолка".

3 декабря Совет ЕС согласовал "потолок" цены на нефть РФ на уровне $60 за баррель. Это решение вступило в силу уже 5 декабря.

В июле 2023 года российская нефть превысила ценовой лимит в 60 долларов, из-за чего Россия получила рекордную за 8 месяцев прибыль от экспорта нефти - 15,3 млрд долларов. СМИ писали о том, что Россия научилась обходить потолок цен на нефть.

Несмотря на санкции Украина до сих пор потребляет российское горючее под маркировкой других стран, а Европа смешивает российскую нефть с ресурсом других поставщиков и таким образом потребляет ее.

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