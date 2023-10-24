Доля России в международной торговле газом, которая составляла 30% в 2021 году, упадет до 15% к 2030 году.

Доля России в международной торговле газом к 2030 году упадет вдвое по сравнению с 2021 годом, а доход от продажи российского газа к концу этого десятилетия сократится на 60 миллиардов долларов.

Об этом говорится в исследовании Международного энергетического агентства (МЭА). Так, прогноз МЭА предусматривает снижение спроса на природный газ в 2040 году примерно на 570 млрд кубометров или на 12% по сравнению с предыдущим прогнозом.

"Доля России в международной торговле газом, которая составляла 30% в 2021 году, упадет до 15% к 2030 году. Чистая выручка от продажи газа упадет с примерно 100 миллиардов долларов в 2021 году до менее 40 миллиардов долларов в 2030 году по всем сценариям", - говорится в отчете.

Видео дня

В 2022 году трубопроводный экспорт из России в Европу сократился почти наполовину, а строительство новых газопроводов из России в Китай является нецелесообразным, поскольку траектория спроса в КНР не предполагает значительного роста.

Кроме того, на рынке СПГ, к которому в теории может обратиться Россия, наблюдается большая конкуренция: на стадии строительства сейчас находятся проекты мощностью около 250 млрд кубометров газа в год, которые планируется запустить в период с 2025 по 2030 год.

Российский газ - что известно

По состоянию на 18 июля 2023 года СМИ писали, что российский газ становится ненужным в Европе. Доля российского газа в потреблении стран ЕС до полномасштабного вторжения составляла около 40%. Однако, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, большинство из европейских стран начали отказываться от энергоресурсов страны-агрессора.

За первое полугодие 2023 года экспорт российского газа в Европу сократился почти на 40 млрд кубометров, а по итогам года добыча в России упадет еще на 62 млрд.

По состоянию на 27 сентября 2023 года сообщалось, что Россия научилась обходить санкции на нефть и газ, а европейцы боятся их усиливать.

По словам президента Киевской школы экономики Тимофея Милованова Россия потеряла на продаже нефти, за счет ценового "потолка", 100 миллиардов долларов и 40 млрд долларов от эмбарго на газ.

Вас также могут заинтересовать новости: