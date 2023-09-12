Украина и Европа получают российское топливо под маркировкой других стран.

Украина до сих пор потребляет российское горючее под маркировкой других стран, а Европа смешивает российскую нефть с ресурсом других поставщиков и таким образом потребляет ее.

Об этом в интервью УНИАН рассказал основатель сети АЗС "Прайм" Дмитрий Леушкин. "Ничего не изменилось. Мы до сих пор потребляем российское и белорусское топливо. Как это происходит? Такие страны, как Греция, получают российские нефтепродукты и отдают нам как греческие", - говорит он.

По его словам, европейцы позволили себе делать смеси российской нефти с черным золотом других стран и таким образом потреблять ресурс агрессора. И единственный способ для европейцев полностью отказаться от российского топлива - это взорвать нефтепроводы.

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"Если европейцы скажут: "Мы из России больше ничего не берем", взорвут нефтепроводы, вот тогда да. Но когда "Турецкий поток" полным ходом работает, танкеры из Новороссийска ежедневно выходят, это значит, что ничего не изменилось. И это не от нас зависит. От санкций эффекта не было", - продолжил основатель сети АЗС "Прайм".

Российское горючее

В начале июля 2022 года страны "Большой семерки" заключили соглашение по снижению цен на российскую нефть с помощью "ценового потолка".

3 декабря Совет ЕС ухалил решение об установлении максимальной цены на нефть, которую Россия экспортирует, на уровне 60 долларов США за баррель. Это решение вступило в силу уже 5 декабря.

В июле 2023 года российская нефть превысила ценовой лимит в 60 долларов, из-за чего Россия получила рекордную за 8 месяцев прибыль от экспорта нефти - 15,3 млрд долларов.

В мае 2023 года стало известно о том, что российское топливо до сих пор попадает в Украину и Европу. Нефтепродукты попадают в Европу как топливо, изготовленное не в России, а в других странах.

9 мая 2023 года Кабинет министров запретил импорт горючего неопределенного происхождения, чтобы таким образом перекрыть возможность попадания российских нефтепродуктов в Украину.

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