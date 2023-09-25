Россия в 2023 году заработает от экспорта нефти как минимум на $15 млрд больше, чем в прошлом году.

На фоне нефтяного эмбарго, введенного после вторжения России в Украину, агрессор научился обходить ценовой потолок на нефть.

Как сообщает Financial Times со ссылкой на данные страховых и судоходных компаний, а также аналитической компании Kpler, три четверти поставок российской нефти в августе осуществлялись без западных страховок, которые являются главным рычагом влияния на соблюдение потолка цен $60 за баррель.

Как говорится в материале, Россия в 2023 году заработает от экспорта нефти как минимум на $15 млрд больше, чем в прошлом году, оценили в Киевской школе экономики. По данным аналитической компании Kpler и страховых компаний, этот показатель вырос примерно на 50% по сравнению с весной 2023 года.

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По расчетам Киевской школы экономики (KSE), устойчивый рост цен на нефть с июля в сочетании с успехом России в снижении скидки на собственную нефть приведет к тому, что доходы России от нефтеэкспорта вырастут по меньшей мере на $15 млрд в 2023 году. Растущая независимость Москвы как продавца совпала с сильным ростом цены на нефть — она впервые за 13 месяцев превысила $95 за баррель. По словам экономиста KSE Бена Хилгенштока, в будущем "может быть очень сложно обеспечить соблюдение ценового ограничения".

Доходы России от экспорта нефти в августе выросли до $17,1 млрд, следует из отчета Международного энергетического агентства (МЭА). Это самый высокий уровень с октября 2022 года, когда, по данным МЭА, российский экспорт достиг $17,3 млрд. Объявленный Россией запрет на экспорт бензина и дизельного топлива может привести к тому, что Россия получит более высокие цены за меньшие объемы поставок.

Обходиться без западных страховок российские экспортеры научились во многом за счет формирования теневого флота из старых танкеров, зарегистрированных на фирмы, специально созданные за период войны в таких юрисдикциях, как ОАЭ, Индия, Гонконг.

Ценовой потолок на нефть

3 декабря 2022 годаСовет ЕС принял решение об установке предельной цены на экспортируемую Россией нефть на уровне 60 долларов США за баррель.

В августе 2023 года Bloomberg писал о том, что ценовой потолок не действует и Россия в июле заработала на экспорте нефти рекордную сумму. Превысив ценовой лимит, Москва увеличила свои доходы от нефти, заработав 15,3 миллиарда долларов на экспорте своей нефти и топлива в июле, что почти на 20% больше, чем в июне.

Цена главного российского сорта Urals держится выше $60 с июля 2023 года и в сентябре даже достигла $80 за баррель.

Цена Brent на прошлой неделе превышала $95 за баррель; она в последние месяцы сильно выросла из-за сокращения поставок на мировые рынки со стороны Саудовской Аравии и России.

25 снтября 2023 года цена на нефть эталонной марки Brent по состоянию на 10:13 по Киеву составляла 92,34 доллара за баррель.

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