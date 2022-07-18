Российский "Газпром" объявил о форс-мажорных обстоятельствах в отношении поставок газа в Европу.
Об этом сообщает Reuters.
В письме одному крупному потребителю, датированном 14 июля, говорится, что "Газпром", обладающий монополией на экспорт российского газа по трубопроводам, не может выполнить свои обязательства по поставкам из-за "чрезвычайных" обстоятельств.
Объявление "Газпрома" о форс-мажоре охватывает период с 14 июня и освобождает его от любой компенсации за дефицит с тех пор.
Источник, решивший остаться анонимным, сообщил, что письмо касается поставок по трубопроводу "Северный поток-1" - основного маршрута поставок в Германию и за ее пределы.
Сейчас трубопровод "Северный поток — 1" закрыт на ежегодное техническое обслуживание, которое должно быть завершено 21 июля.
В прошлом месяце "Газпром" сократил поставки по трубопроводу по дну Балтийского моря в Германию, сославшись на задержку обслуживания турбины в Канаде поставщиком оборудования Siemens Energy.
Некоторые европейские клиенты "Газпрома" обеспокоены тем, что поставки не возобновятся. В то же время австрийская нефтегазовая группа OMV заявила в понедельник, что ожидает возобновления поставок газа из России по газопроводу, как и планировалось.
Как писал УНИАН, ЕС стремится прекратить использование российского ископаемого топлива к 2027 году. Сегодня его поставки продолжаются, поскольку разрабатывают альтернативные источники топлива.
В последнее время поставки российского газа по основным маршрутам, в том числе через Украину и Беларусь, а также по "Северному потоку-1" по дну Балтийского моря, сократились.