Компания якобы не может выполнить свои обязательства по поставкам из-за "чрезвычайных" обстоятельств.

Российский "Газпром" объявил о форс-мажорных обстоятельствах в отношении поставок газа в Европу.

Об этом сообщает Reuters.

В письме одному крупному потребителю, датированном 14 июля, говорится, что "Газпром", обладающий монополией на экспорт российского газа по трубопроводам, не может выполнить свои обязательства по поставкам из-за "чрезвычайных" обстоятельств.

Объявление "Газпрома" о форс-мажоре охватывает период с 14 июня и освобождает его от любой компенсации за дефицит с тех пор.

Источник, решивший остаться анонимным, сообщил, что письмо касается поставок по трубопроводу "Северный поток-1" - основного маршрута поставок в Германию и за ее пределы.

Сейчас трубопровод "Северный поток — 1" закрыт на ежегодное техническое обслуживание, которое должно быть завершено 21 июля.

В прошлом месяце "Газпром" сократил поставки по трубопроводу по дну Балтийского моря в Германию, сославшись на задержку обслуживания турбины в Канаде поставщиком оборудования Siemens Energy.

Некоторые европейские клиенты "Газпрома" обеспокоены тем, что поставки не возобновятся. В то же время австрийская нефтегазовая группа OMV заявила в понедельник, что ожидает возобновления поставок газа из России по газопроводу, как и планировалось.

Как писал УНИАН, ЕС стремится прекратить использование российского ископаемого топлива к 2027 году. Сегодня его поставки продолжаются, поскольку разрабатывают альтернативные источники топлива.

В последнее время поставки российского газа по основным маршрутам, в том числе через Украину и Беларусь, а также по "Северному потоку-1" по дну Балтийского моря, сократились.

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