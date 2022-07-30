В то же время неизвестно, не изменится ли мнение европейцев в разгар зимы, если будет очень холодно.

Европа готова к энергетическому шантажу России. В ЕС убеждены, что смогут перетерпеть возможный дискомфорт этой зимой, на фоне угроз полного прекращения поставок российского газа.

Об этом сказал бывший советник госсекретаря США, бывший директор по делам Европы и Евразии в Совете нацбезопасности США, дипломат Мэтью Брайза в эфире телеканала "Эспрессо".

"Зима будет довольно некомфортной для европейцев, но некомфортно будет некоторым крупным предприятиям, а не домам. Это будут холодные времена для Европы. Согласно опросам общественного мнения в Германии, немцы готовы на снижение температуры в домах, готовы и на некоторое замедление экономического роста", - подчеркнул Брайза.

По словам дипломата, настоящим вызовом будет изменение мнения европейцев в разгар зимы, если будет очень холодно, и дискомфорт превысит готовность противостоять РФ.

"Европа демонстрирует готовность противостоять российскому энергетическому шантажу, в случае которого России будет нанесен сокрушительный экономический удар. Кремль не будет в состоянии продолжать финансировать военные действия против Украины весной. Европейцы понимают, что Россию нужно остановить на поле боя", - заметил Брайза.

Напомним, несколько ранее в ЕС прокомментировали возможность полного отказа от газа из РФ.

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