Евросоюз будет продолжать сокращать закупку голубого топлива у России.

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отверг критику в адрес энергетической политики ЕС.

В интервью DW он заявил, что страны Евросоюза за период с начала полномасштабного военного вторжения РФ в Украину сократили закупку природного газа из России наполовину.

"Если к началу войны доля российских энергоносителей в ЕС составляла 40 процентов, то сейчас она опустилась до 20 процентов", - сказал он. Боррель добавил, что невозможно "требовать от европейской экономики прекратить закупку газа за одну ночь". "Мы не можем творить чудеса", - пояснил он.

На вопрос о том, почему Брюссель не ввел санкции в отношении российского газа, чтобы уменьшить приток средств в военную казну РФ, Боррель ответил, что это предложение серьезно рассматривалось, но было отвергнуто. Зато, по его словам, приняли "твердое решение прекратить покупать российскую нефть с конца года". "И теперь мы в процессе прекращения покупки газа", - сказал дипломат и добавил, что дальнейшее сокращение импорта российского газа произойдет "быстро".

Ранее главный дипломат ЕС также отверг утверждения о том, что российская экономика пока что не слишком пострадала от западных санкций, тогда как европейские потребители уже ощущают на себе бремя высоких счетов за электроэнергию.

По прогнозам ЕС, валовой внутренний продукт России в этом году сократится на 10 процентов, что, по словам Борреля, приведет к "крупнейшей рецессии со времен распада Советского Союза".

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