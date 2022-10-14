Ранее Путин заявил, что Россия рассматривает возможность строительства дополнительных подводных газопроводов в Турцию.

На восьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приветствовал предложение президента страны-агрессора Путина превратить Турцию в региональный узел поставок природного газа.

Об этом сообщает Bloomberg.

"У нас есть национальный распределительный центр, но он будет международным. Наше министерство энергетики и российская сторона будут работать совместно. Здесь нельзя ждать", - сказал Эрдоган.

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Как говорится в материале, Эрдоган убежден, что создание регионального узла поставок газа потенциально может сделать Турцию ключевым маршрутом для российских потоков в Европу.

Газовый узел будет создан, скорее всего, в районе Фракии, граничащем с Грецией и Болгарией.

В чем ловушка для Путина:

В то же время, как сообщает Forbes, идея сделать из Турции газовый хаб, может оказаться ловушкой для Путина.

"Непонятно, сможет ли "Газпром" осуществить проект технически. У России только два относительно современных трубоукладчика — "Академик Черский" и баржа "Фортуна", а глубины в Черном море намного больше, чем в Балтийском... Политически такой проект возможен только при урегулировании с Украиной, но тогда проще и быстрее будет разблокировать транзит через Польшу по газопроводу "Ямал—Европа", - говорится в материале.

"Во-первых, проектирование и строительство любого нового крупного подводного трубопровода заняло бы годы, — объясняет Forbes старший аналитик "БКС Мир инвестиций" Рональд Смит. — Во-вторых, для последующей продажи этого газа в Европу, вероятно, потребуется политический прорыв. А в этом случае существует множество экспортных мощностей через Украину и газопровод "Ямал — Европа", также можно отремонтировать линии "Северного потока".

Как говорится в материале, проект расширения подконтрольного России и Турции южного транзита в Европу выглядит в худшем случае мертворожденным, в лучшем — малонужным, но так или иначе обойдется "Газпрому" в миллиарды долларов.

"Очевидно, просто переконфигурировать потоки внутри ЕС не получится, поскольку крупных газотранспортных перемычек между Северо-Западной и Южной Европой попросту нет", - заявил главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов.

Эксперт сомневается в нужности этого проекта, учитывая решимость стран ЕС отказаться от российского газа в самое кратчайшее время. "По факту российский газ остро необходим странам ЕС в ближайшие два-три года, а потом потребность в нем начнет резко ослабевать, — отмечает эксперт. — Да, Европа дорого заплатит за свой отказ от российского газа, но мы пока не видим готовности ЕС идти на какие-либо компромиссы с Россией в вопросах своего энергоснабжения".

Газовое предложение Путина:

13 октября 2022 года президент Турции встретился с Путиным в Казахстане, где они обсудили ряд вопросов, в том числе по транзиту российского газа.

Россия хочет экспортировать через Турцию больше газа, сделав из нее новый газовый "хаб", чтобы сохранить свое энергетическое влияние на Европу.

По словам Путина, Турция предлагает самый надежный маршрут для доставки газа в Европейский союз, а предлагаемая платформа якобы позволит устанавливать цены без политики. Глава Кремля сказал Эрдогану, что хаб будет "площадкой не только для поставок, но и для определения цены, потому что это очень важный вопрос".

Отношения России с Турцией:

Отношения с Турцией, членом НАТО, жизненно важны для России в то время, когда Запад обрушил на нее волну экономических санкций, от которых Анкара воздерживается, пишет Reuters. Вместе с тем, Турция отвергла действия России по попытке аннексии четырех украинских областей как серьезное нарушение международного права.

Эрдоган стремился выступить посредником между Москвой и Киевом и добился прорыва в июле, когда вместе с ООН заключил зерновое соглашение, позволяющее возобновить коммерческий экспорт украинского зерна из черноморских портов, которые Россия блокировала.

Российские официальные лица заявили перед встречей Эрдогана и Путина, что готовы выслушать предложения Турции о проведении мирных переговоров с участием России и Запада.

Ситуация с газом:

31 августа "Газпром" приостановил поставки газа в Европу по "Северному потоку-1". В компании заявили, что на частях трубопроводного компрессора были обнаружены утечки масла, и оборудование пришлось отключить до устранения утечки.

2 сентября российская газовая компания "Газпром" объявила о полной остановке прокачки газа по трубопроводу "Северный поток-1" на неопределенный срок. 3 сентября Белый дом отреагировал на полную остановку "Северного потока".

На фоне продолжающейся остановки российского газопровода "Северный поток" спотовая цена газа в Европе утром 5 сентября подскочила на 30% почти до 2900 долларов за тысячу кубометров.

6 сентября президент Франции Эммануэль Макрон поддержал предложенные Еврокомиссией варианты ограничения цены на российский газ.

14 сентября 2022 года ЕС ответил на газовый шантаж Путина.

26 сентября появилась информация об утечках газа на "Северном потоке". 27 сентября стало известно о взрывах в районе утечки.

28 сентября 2022 года страны ЕС потребовали немедленно ограничить цену на газ.

1 октября стало известно о том, что "Газпром" прекратил поставки газа в Италию.

1 октября 2022 года "Газпром" сократил поставки газа в Молдову.

4 октября 2022 года Турция решила сделать "Газпрому" серьезное газовое предложение.

5 октября "Газпром" официально признал падение спроса на газ.

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