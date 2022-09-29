Турецкий президент еще раз напомнил главе Кремля, что Анкара готова стать посредником в этих переговорах.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным, в ходе которого обсудил с ним вопросы, связанные с российско-украинской войной.

Согласно заявлению Управления по коммуникациям президента Турции, в ходе диалога Эрдоган указал Путину на необходимость шагов по снижению напряженности, для того чтобы подготовить почву для более позитивных событий.

В частности, Эрдоган подчеркнул, что от Кремля ожидаются позитивные шаги для облегчения этого процесса, особенно в вопросе присоединения временно оккупированных областей Украины к России.

Видео дня

В связи с этим он призвал Путина дать переговорам еще один шанс и отметил, что Турция готова сыграть содействующую роль в этом процессе.

Также турецкий президент выразил удовлетворение успешным завершением российско-украинского обмена пленными, над которым они работали долгое время и действием Стамбульского соглашения, которое было достигнуто при поддержке ООН.

Кроме того, Эрдоган заявил, что все заинтересованные стороны продолжают работать над вопросом бесперебойного экспорта украинского зерна.

Напомним, что турецкий президент уже не раз предлагал стать посредником в украинско-российских переговорах с целью завершения войны.

Крупнейший обмен пленными между Украиной и РФ

21 сентября из российского плена вернулись 215 защитников Украины. 200 из них обменяли на народного депутата, одного из лидеров "Оппозиционной платформы - За жизнь" и кума президента России Владимира Путина Виктора Медведчука, обвиняемого в государственной измене.

Украина отдала 55 российских пленных.

Обмен пленными происходил в четырех странах.

Также из российского плена освободили 10 иностранных военных, которые защищали Украину. Удалось вернуть тех, кого "приговорили" к смертной казни в так называемой "ДНР".

Кроме этого, были уволены пятеро командиров командир "Азова" Денис "Редис" Прокопенко, заместитель командира "Азова" Святослав "Калина" Пономарь, старший офицер "Азова" Олег Хоменко; командир 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей "Волина" Волынский и командир 12-й бригады Нацгвардии Денис Шлега. Они будут находиться в Турции под личной протекцией президента Реджепа Тайипа Эрдогана до конца войны.

Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, среди освобожденных есть те, кто пережил теракт, устроенный русскими в колонии в оккупированной Еленовке.

По словам генерального прокурора Андрея Костина, Украина работает над обменом "всех на всех". Этим вопросом официальный Киев занимается вместе с ООН и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Вас также могут заинтересовать новости: