Президент Турции встретился с российским террористом №1 в Казахстане, где они обсудили ряд вопросов, в том числе по транзиту российского газа.

Россия хочет экспортировать через Турцию больше газа, сделав из нее новый газовый "хаб", чтобы сохранить свое энергетическое влияние на Европу.

Такое предложение сделал президент РФ Владимир Путин своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану на встрече в Казахстане, пишет Reuters.

По словам российского террориста №1, Турция предлагает самый надежный маршрут для доставки газа в Европейский союз, а предлагаемая платформа якобы позволит устанавливать цены без политики. Глава Кремля сказал Эрдогану, что хаб будет "площадкой не только для поставок, но и для определения цены, потому что это очень важный вопрос".

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"Сегодня эти цены заоблачные. Мы могли бы легко регулировать [их] на нормальном рыночном уровне, без какого-либо политического подтекста", - сказал российский диктатор.

Эрдоган не ответил на телевизионную часть их встречи, но представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что оба президента распорядились быстро и подробно изучить эту идею.

В ходе этой встречи, по словам Пескова, "тема российско-украинского урегулирования не обсуждалась" между Эрдоганом и Путиным.

Однако, президенты обсудили возможности РФ для экспорта зерна. Россия жалуется, что ее собственный экспорт зерна и удобрений, хотя и не попадает под прямые санкции стран Запада, по-прежнему затруднен из-за проблем с доступом суден в иностранные порты и получением страховки.

В этом контексте Эрдоган сказал Путину: "Мы полны решимости усилить и продолжить экспорт зерна… и переброску российского зерна и удобрений в менее развитые страны через Турцию".

Отношения России с Турцией

Отношения с Турцией, членом НАТО, жизненно важны для России в то время, когда Запад обрушил на нее волну экономических санкций, от которых Анкара воздерживается, пишет Reuters. Вместе с тем, Турция отвергла действия России по попытке аннексии четырех украинских областей как серьезное нарушение международного права.

Эрдоган стремился выступить посредником между Москвой и Киевом и добился прорыва в июле, когда вместе с ООН заключил зерновое соглашение, позволяющее возобновить коммерческий экспорт украинского зерна из черноморских портов, которые Россия блокировала.

Российские официальные лица заявили перед встречей Эрдогана и Путина, что готовы выслушать предложения Турции о проведении мирных переговоров с участием России и Запада.

Поставки российского газа в Европу

Напомним, Россия стремится перенаправить поставки газа в Европу из газопровода "Северный поток", поврежденного в результате взрывов в прошлом месяце. Россия обвинила Запад, не предоставив доказательств, и отвергла, как она назвала, "глупые" утверждения о том, что она сама саботировала трубопроводы.

Россия поставляла около 40% газа в Европу до своего полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля, но резко сократила экспорт газа еще до взрывов на "Северных потоках", ссылаясь на якобы технические проблемы, к которым якобы привели западные санкции.

Европейские правительства отвергли это объяснение, обвинив Москву в использовании энергетики в качестве геополитического оружия.

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