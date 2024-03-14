Были зафиксированы технологические нарушения.

Один энергоблок украинской АЭС вывели в аварийный ремонт. Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"Один из атомных блоков отключен от сети и выведен в аварийный ремонт из-за технологических нарушений. Проводится осмотр оборудования", – говорится в сообщении о состоянии в энергосистеме страны.

В "Энергоатоме" сообщили, что второй энергоблок Хмельницкой АЭС отключен от сети. 13 марта, в 17:48 было зафиксировано колебание параметра осевого смещения ротора цилиндра высокого давления турбоагрегата (ЦВД) с тенденцией увеличения.

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"В условиях профицита на рынке электроэнергии было принято решение отключить турбоагрегат для выяснения и устранения причины отклонения. Сейчас в работе находятся 7 энергоблоков АЭС, все – на номинальной мощности. Общая мощность АЭС составляет 5900 МВт", – отметили в НАЭК.

Также сообщается, что на ТЭЦ в восточном регионе вывели в аварийный ремонт один из блоков, а солнечные и ветровые электростанции уменьшили производство электроэнергии, если сравнивать показатели с первыми днями недели. Причиной этого стала облачная и безветренная погода.

Несмотря на все это, электроэнергии, которую производят электростанции всех видов, достаточно для того, чтобы обеспечить энергоснабжение всех юридических и бытовых потребителей. Дефицита в энергосистеме пока не прогнозируют.

"Укрэнерго" сообщает, что боевые действия и по другим причинам привели к тому, что по состоянию на утро четверга 401 населенный пункт остается без света.

Состояние энергоблоков АЭС

В марте УНИАН писал, что эксперты "Энергоатома" решили раньше запланированного начать ремонтные работы в атомной отрасли. Такая мера позволит быстрее подготовить энергоблоки к осенне-зимнему периоду 2024/25 годов, а также провести оптимизацию графиков ремонтных и профилактических работ.

Также сообщалось о переводе нескольких энергоблоков АЭС к работе в режиме пониженной мощности из-за профицита электроэнергии, который наблюдается в украинской энергосистеме.

Напомним, в феврале генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси заявил, что на временно оккупированной россиянами ЗАЭС заканчивается срок эксплуатации ядерного топлива.

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