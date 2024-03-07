Несколько энергоблоков атомных электростанций работают на пониженной мощности.

НАЭК "Энергоатом" решил раньше запланированного начать ремонтную кампанию в атомной отрасли – с 8 марта вместо 13 марта. Об этом в Telegram сообщила пресс-служба компании.

"Это позволит быстрее подготовить атомные энергоблоки к ОЗП 2024/25, оптимизировать графики ремонтных и профилактических работ, включая перезагрузку топлива", – отмечается в сообщении.

Также указано, что в связи с профицитом электроэнергии, который наблюдается в энергосистеме Украины уже вторую неделю подряд, несколько энергоблоков атомных электростанций работают на пониженной мощности, а "Энергоатом" готовит их к плановым ремонтам.

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В компании добавили, что максимальная оптимизация графика ремонтов позволит украинцам иметь стабильное электроснабжение и летом, и в течение следующего отопительного сезона.

По состоянию на 7 марта украинские АЭС генерируют 6950 МВт, что является наибольшим объемом среди всех генераций.

АЭС Украины

После закрытия Чернобыльской АЭС в Украине остались в эксплуатации четыре атомные электростанции: Запорожская, Ровенская, Хмельницкая и Южно-Украинская. Однако ЗАЭС уже два года находится под оккупацией, что влияет на безопасность ее работы.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси заявлял, что на временно оккупированной российскими захватчиками Запорожской атомной электростанции заканчивается срок эксплуатации ядерного топлива.

В Украине оценивают уровень угрозы аварии на временно захваченной российскими оккупантами ЗАЭС в 7-8 баллов по десятибалльной шкале.

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