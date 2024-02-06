По его словам, основные проблемы по состоянию на сейчас – это окончание срока эксплуатации ядерного горючего в реакторах, а также значительное сокращение технического персонала станции.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси заявил, что на временно оккупированной российскими захватчиками Запорожской атомной электростанции истекает срок эксплуатации ядерного топлива.

Он отметил, что ситуация на ЗАЭС "хрупкая". По его словам, основные проблемы по состоянию на сейчас – это окончание срока эксплуатации ядерного горючего в реакторах, а также значительное сокращение технического персонала станции.

Гросси впоследствии должен отправиться на Запорожскую атомную электростанцию, оттуда он поедет на встречу с российскими чиновниками в Москве. Он отметил, что во время этой поездки МАГАТЭ будет договариваться с Россией о детальной оценке состояния топлива.

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"Этот вопрос будет на первом месте в моих дискуссиях с действующим руководством станции и с руководством российским, в Москве. Мы будем настаивать на проведении с нашей стороны максимально глубокой оценки состояния топлива в энергоблоках", - рассказал Гросси во время брифинга, сообщает Радио Свобода.

Кроме того, по словам Гросси, из нужных 10 тысяч работников, там сейчас есть половина. Ведь, по информации МАГАТЭ, с 1 февраля российское оккупационное руководство ЗАЭС запретило доступ к атомной электростанции работникам, которые не получили российское гражданство и не заключили договор с "Росатомом".

"По сравнению с нормальным количеством персонала, которое должно быть на станции, это более 10 тысяч, то сейчас мы наблюдаем существенное сокращение, вполовину. Завтра, во время моего визита, это будет одним из главных вопросов, которые я буду поднимать перед руководством станции, как они планируют заменить эти должности, какими людьми, потому что это технический персонал, который выполнял определенные функции, очень важные для безопасности", ‒ рассказал генеральный директор МЕГАТЕ.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сказал, что они с Гросси обсуждали эти вопросы во время встречи.

"Вопрос есть: срок эксплуатации (топлива), этот срок вышел, далее производитель должен сказать, возможно ли эксплуатировать вне пределов... Это сложный вопрос. Если невозможно - надо совершать действия, по выгрузке этого топлива, это должен быть квалифицированный персонал, далее Вопрос хранения этого топлива. Это важные вопросы для безопасности Европы", - сказал Галущенко.

Ситуация на ЗАЭС - главные новости

С марта 2022 года Запорожская АЭС находится под российской оккупацией. С тех пор она постоянно находится в шаге от катастрофы. Кроме того, россияне превратили ЗАЭС в военную базу. На площадке атомного объекта находятся российская техника и военные. Периметр вокруг станции заминирован.

Ранее и. о. председателя правления АО "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин, в ближайшее время истекает разрешенный производителем шестилетний срок пребывания ядерного топлива во всех шести реакторах Запорожской АЭС.

По его словам, дальнейшая эксплуатация такого топлива нарушает условия технических спецификаций, установленные с учетом норм безопасности, и может привести к разрушению целостности топливных элементов и, как следствие, к радиационной аварии.

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