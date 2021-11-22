В компании говорят, что атака произошла, как только было подписано соглашение о начале строительства двух новых энергоблоков на Хмельницкой АЭС.

Хакеры атаковали сайт Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" сразу после подписания исторического соглашения с американской компанией Westinghouse.

Об этом сообщила пресс-служба "Энергоатома".

"Сегодня официальный веб-сайт "Энергоатома" атаковали хакеры - и с тех пор нет доступа к публикациям пресс-центра за все время работы компании. Это произошло, как только были подписаны исторические соглашения между ГП "НАЭК "Энергоатом" и американской компанией Вестингауз", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты делают все возможное для восстановления доступа к информационному ресурсу НАЭК.

"Пока идут восстановительные работы, просим воспользоваться страницами компании в социальных сетях и ее официальным Telegram-каналом", - пишет пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 ноября, НАЭК "Энергоатом" и американская компания Westinghouse подписали меморандум о начале строительства двух новых энергоблоков на Хмельницкой АЭС.

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Энергоатом: справка

Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" - крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства более 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины.

В Украине действуют 4 атомные электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт является крупнейшей в Европе.

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Автор: Анна Бредихина